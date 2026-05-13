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NEET UG 2026 : नीट पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी कथित भाजपा कार्यकर्ता, गहलोत-जूली ने सरकार को घेरा

गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- क्या सरकार इसीलिए इस मामले को छिपाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि आरोपी भाजपा कार्यकर्ता है...

NEET UG 2026 Controversy
नीट पेपर लीक में सियासत (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: नीट पेपर 2026 में गड़बड़ी पाए जाने के बाद जहां इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है तो वहीं अब इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. आरोपी दिनेश बिवाल कथित तौर पर भाजपा का कार्यकर्ता है. इस मामले को लेकर अब सियासत भी गरमा गई है.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले में सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि क्या भाजपा सरकार इस मामले को इसीलिए छुपाने में लगी हुई थी, क्योंकि आरोपी भाजपा का कार्यकर्ता है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि NEET पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिंवाल भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है. क्या यही वजह है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने NEET पेपर लीक को छिपाने का प्रयास किया एवं कोई FIR दर्ज नहीं की? गहलोत ने कहा कि मैं 11 मई से ही कह रहा था कि भाजपा सरकार FIR क्यों नहीं कर रही है? अब भाजपा की पोल खुल गई है.

क्या अब भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया को संरक्षण दे रही हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि NEET पेपर लीक में गिरफ्तार दिनेश बिंवाल कथित तौर पर भाजपा का नेता है. क्या राजस्थान की भाजपा सरकार ने इसी कारण से 9 दिन तक पेपर लीक को छिपाए रखा और FIR दर्ज नहीं की ?

पढ़ें : NEET UG 2026: राजस्थान में 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचा पेपर, दो दर्जन से ज्यादा को SOG ने CBI को सौंपा

कांग्रेस ने भी किया पोस्ट : वहीं, कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी पोस्ट करते हुए लिखा कि BJP नेता दिनश पेपर लीक माफिया है, जो परीक्षाओं की धांधली में शामिल रहा है. दिनेश ने पहले 30 लाख में NEET 2026 का पेपर खरीदा, फिर इसे कई लोगों को लाखों रुपए में बेच दिया और साथ ही सोशल मीडिया के कई ग्रुपों में फॉरवर्ड किया. पेपर लीक माफिया दिनेश बिंवाल ने BJP के संरक्षण में भयंकर फर्जीवाड़ा कर देश के लाखों बच्चों के भविष्य को गर्त में धकेल दिया. ये पहला मामला नहीं है- BJP सरकार में पेपर लीक माफिया ऐसी धांधली कर लाखों परिवारों की जिंदगी तबाह कर चुके हैं. आरोपी दिनेश बिवाल जयपुर जिले के जमवारामगढ़ का रहने वाला है.

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