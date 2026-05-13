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NEET UG 2026 : नीट पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी कथित भाजपा कार्यकर्ता, गहलोत-जूली ने सरकार को घेरा

नीट पेपर लीक में सियासत ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: नीट पेपर 2026 में गड़बड़ी पाए जाने के बाद जहां इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है तो वहीं अब इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. आरोपी दिनेश बिवाल कथित तौर पर भाजपा का कार्यकर्ता है. इस मामले को लेकर अब सियासत भी गरमा गई है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले में सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि क्या भाजपा सरकार इस मामले को इसीलिए छुपाने में लगी हुई थी, क्योंकि आरोपी भाजपा का कार्यकर्ता है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि NEET पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिंवाल भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है. क्या यही वजह है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने NEET पेपर लीक को छिपाने का प्रयास किया एवं कोई FIR दर्ज नहीं की? गहलोत ने कहा कि मैं 11 मई से ही कह रहा था कि भाजपा सरकार FIR क्यों नहीं कर रही है? अब भाजपा की पोल खुल गई है.