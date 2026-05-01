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NEET UG 2026 की जंग, एक MBBS सीट पर 17 दावेदार, जानिए कितने अंकों पर मिल सकती है काउंसलिंग पात्रता

देश के 823 मेडिकल कॉलेजों में 1,29,603 एमबीबीएस की सीटें हैं, जिनमें प्राइवेट और सरकारी दोनों मेडिकल कॉलेज शामिल हैं.

NEET UG 2026
NEET UG 2026 (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 7:01 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 7:21 PM IST

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कोटा: सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप, यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि लाखों युवाओं का जुनून है, लेकिन NEET UG 2026 की दहलीज पर खड़ा हर छात्र जानता है कि यह रास्ता आसान नहीं है. जब एक तरफ लाखों की भीड़ हो और दूसरी तरफ मुट्ठी भर सीटें, तो मुकाबला सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि आपके न थकने वाले हौसले का बन जाता है. यहां एक सीट के लिए लगभग 17 दावेदार खड़े हैं, और जीत उसी की होगी जिसकी तैयारी में गहराई और इरादों में फौलाद होगा.

बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आंकड़ों का असली गणित: भारत में डॉक्टर बनने की राह हर साल कठिन होती जा रही है और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं. 2026 के सत्र तक अनुमान है कि 22 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे, जबकि उपलब्ध MBBS सीटों की संख्या लगभग 1.30 लाख के आसपास ही रहेगी. इसका सीधा गणित यह है कि एक सीट पर लगभग 17 दावेदार होंगे. संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब आप एक सरकारी मेडिकल सीट का सपना देखते हैं, क्योंकि वहां एक सीट के लिए करीब 40 उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर होती है. यह मुकाबला सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता का नहीं, बल्कि आपकी सहनशक्ति और सटीक रणनीति का भी है.

NEET UG 2026
पिछले सालों में क्वालीफाई हुई कैंडिडेट के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

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3 मई को होगी NEET UG परीक्षा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) 3 मई को आयोजित होगी. NEET UG परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. इस प्रवेश परीक्षा से मेडिकल सीट पर एडमिशन का सबसे ज्यादा क्रेज रहता है. हालांकि, इससे डेंटल, आयुष, नर्सिंग और वेटरनरी साइंस जैसे कोर्सेज में भी एडमिशन मिलता है, लेकिन विद्यार्थी ज्यादातर एमबीबीएस सीट की चाहत रखते हैं और देश में एमबीबीएस सीट के लिए क्रेज भी बना हुआ है.

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पिछले 8 सालों के मेल-फीमेल के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

MBBS की करीब 1.30 लाख सीटें: निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमबीबीएस सीट के लिए लाखों विद्यार्थी एग्जाम देते हैं. भारत की यह सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है, जिसमें इतनी संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं. इस साल भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार 22,79,743 कैंडिडेट्स के सफल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनको एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं. हालांकि, लगातार एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ रही हैं. वर्तमान में अभी तक नेशनल मेडिकल कमिशन की वेबसाइट के अनुसार देश के 823 मेडिकल कॉलेजों में 1,29,603 एमबीबीएस की सीटें हैं, जिनमें प्राइवेट और सरकारी दोनों मेडिकल कॉलेज शामिल हैं.

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एक सीट पर दावेदारी के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

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5 साल में इस साल सबसे कम दावेदारी: करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट ने बताया कि इस साल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के अनुसार सीट पर दावेदारी की बात की जाए तो करीब 17 विद्यार्थियों की एक एमबीबीएस सीट के लिए दावेदारी है. बीते 5 सालों में यह सबसे कम है. मिश्रा ने बताया कि साल 2025 में 18 कैंडिडेट्स के बीच यह दावेदारी थी, साल 2024 में 20 से ज्यादा दावेदार एक सीट पर थे. इसी तरह से साल 2022 और 2023 में 19-19 कैंडिडेट्स के बीच यह दावेदारी थी, जबकि साल 2021 में यह दावेदारी 17 कैंडिडेट्स के बीच की थी. इससे पहले 2019 में 21 और 2020 में 19 कैंडिडेट्स के बीच थी. एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी से यह आंकड़ा ऊपर-नीचे हुआ है, लेकिन दावेदारी एक सीट के लिए आज भी काफी ज्यादा बनी हुई है.

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ऐसा रहेगा प्रश्न पत्र (ETV Bharat GFX)

इतने फीसदी अंकों के बीच काउंसलिंग पात्रता: एक्सपर्ट मिश्रा ने बताया कि बीते 7 सालों की बात की जाए तो काउंसलिंग के लिए पात्रता 117 से लेकर 164 अंकों के बीच मिली है. यह सफलता का प्रतिशत 16 से लेकर 23 के बीच रहा है. सबसे कम क्वालीफाइंग प्रतिशत 2022 में 16.25% का रहा, जहां पर महज 117 अंकों पर ही काउंसलिंग के लिए पात्रता मिल गई थी, जबकि सबसे ज्यादा साल 2024 में 164 अंक रहे, जहां पर 22.77 प्रतिशत अंकों पर काउंसलिंग की पात्रता मिली थी. साल 2025 में पेपर काफी टफ था, इसके बावजूद 20 प्रतिशत अंक यानी 144 अंकों पर काउंसलिंग की पात्रता मिल गई थी.

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क्वालीफाइंग और प्रतिशत के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

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48 से 55 प्रतिशत के बीच स्टूडेंट करते हैं क्वालीफाई: नीट यूजी की परीक्षा की बात की जाए तो बीते 7 सालों की रिपोर्ट के अनुसार 48 से लेकर 55 प्रतिशत के बीच विद्यार्थी क्वालीफाई घोषित किए गए. क्वालीफाइंग का प्रतिशत सबसे ज्यादा साल 2023 में था, जहां पर 54.9 प्रतिशत विद्यार्थियों को क्वालीफाई घोषित किया गया था. इस साल परीक्षा देने वाले 20.87 लाख विद्यार्थियों में से 1.14 लाख को क्वालीफाई घोषित किया गया. सबसे कम क्वालीफाइंग का प्रतिशत कोरोना काल में साल 2020 में था, जहां पर महज 48.30 प्रतिशत बच्चे ही क्वालीफाई कर पाए थे. उस समय रजिस्टर्ड बच्चे 15.97 लाख थे, जिसमें से 7.71 लाख छात्र क्वालीफाई हुए थे.

छात्राओं की संख्या बढ़ी, छात्रों की हुई कम: एनटीए के जारी किए गए डेटा के अनुसार साल 2026 में 13,32,928 छात्राएं रजिस्टर्ड हैं, जबकि छात्रों की संख्या 9,46,815 है. इससे साफ है कि साल 2025 में जहां छात्रों की संख्या 9,65,996 थी, इसमें करीब दो प्रतिशत की गिरावट आई है. इस बार 19,181 छात्र कम हो गए हैं, जबकि इससे उलट छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. छात्राओं की संख्या साल 2025 में 13,10,062 थी, इसमें 22,866 की बढ़ोतरी हुई है, यह बढ़ोतरी 1.75 प्रतिशत है. छात्र-छात्राओं के प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2025 में छात्राएं 57.56 प्रतिशत थीं, जबकि छात्र 42.44 प्रतिशत थे. इसी तरह से 2026 में छात्राएं 58.47 प्रतिशत हो गई हैं, जबकि छात्र 41.53 प्रतिशत हैं.

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इस साल करीब 23 लाख छात्र नीट के लिए रजिस्टर्ड हैं (ETV Bharat File Photo)

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इस बार 3.86 लाख छात्राएं ज्यादा: एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा पूरी तरह से फीमेल डोमिनेटेड हो रही है. इसमें मेल-फीमेल का काफी अंतर रहता है. छात्रों से काफी सालों से छात्राएं ज्यादा परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, इसके साथ परीक्षा भी ज्यादा देती हैं और क्वालीफाई भी ज्यादा होती हैं. लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स में छात्र-छात्राओं का अंतर साल 2019 में महज 2.4 प्रतिशत यानी 36,172 के आसपास था, लेकिन अब बढ़कर यह लाखों में पहुंच गया है. साल 2020 में ही अंतर 2.4 से बढ़कर 10.3 प्रतिशत हो गया था. 2020 में यह अंतर 1,64,257 था. हालांकि, साल 2026 में यह अंतर सर्वाधिक है, जिसमें अंतर करीब 17 प्रतिशत यानी 3,86,113 का है. साल 2026 में यह सर्वाधिक अंतर रहा है. इसके पहले साल 2024 में ही अंतर 3,47,665 था, जबकि साल 2025 में यह अंतर 3,44,066 था.

3 घंटे में सॉल्व करने होंगे 180 प्रश्न: नीट यूजी का पेपर पैटर्न साल 2025 में बदल गया था, जिसके तहत परीक्षा में पहले जहां 200 प्रश्न पूछे जाते थे, अब प्रश्नों की संख्या 180 कर दी गई है. पहले विद्यार्थियों को 3 घंटे 20 मिनट का समय प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया जाता था, लेकिन साल 2025 से इसे वापस 3 घंटे कर दिया गया है, यानी 1 मिनट में एक प्रश्न हल करना होगा. अतिरिक्त 20 प्रश्न भी कम कर दिए गए हैं. परीक्षा में सही प्रश्न के लिए चार अंक मिलेंगे. माइनस मार्किंग होने से गलत उत्तर देने पर एक अंक काटा जाएगा. साल 2025 के पैटर्न से ही 2026 में भी परीक्षा होगी.

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परीक्षा देकर बाहर आते हुए छात्र (ETV Bharat File Photo)

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NTA ने हटा दिया प्रश्न चुनने का ऑप्शन: साल 2025 में परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी के 50-50 प्रश्न होते थे, जिसमें प्रश्न पत्र को ए और बी पार्ट में प्रश्न पूछे जाते थे, जिनमें ए पार्ट में 35 प्रश्न होते थे, जबकि बी पार्ट में 15 प्रश्न होते थे, जिनमें से 10 करने होते थे. साल 2025 में बदले पैटर्न के अनुसार ए और बी पार्ट को खत्म कर दिया गया है. अब सीधे परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के 45-45 प्रश्न पूछे जाते हैं. अब अतिरिक्त प्रश्न चुनने का ऑप्शन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हटा दिया है.

परीक्षा में न करें ये गलतियां: करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट ने बताया कि केवल पढ़ना ही सफलता की गारंटी नहीं है, इस भीड़ में आपकी गति और सटीकता ही आपको विजेता बनाती है. नियमित रूप से मॉक टेस्ट देना और अपनी गलतियों का ईमानदारी से विश्लेषण करना आपकी तैयारी को धार देता है. अक्सर छात्र परीक्षा के दबाव में आसान सवाल गलत कर बैठते हैं, जिसे 'सिली मिस्टेक' कहा जाता है. इन छोटी गलतियों को सुधारना ही आपको टॉपर्स की श्रेणी में लाता है. याद रखें कि नेगेटिव मार्किंग के इस खेल में एक गलत फैसला आपको हजारों की भीड़ के पीछे धकेल सकता है, इसलिए 'तुक्का लगाने' के बजाय 'तर्क' पर भरोसा करना सीखें.

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रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉक्ड बैंकों में रखते हैं प्रश्न: नीट यूजी परीक्षा पेन-पेपर मोड पर ऑफलाइन होती है. इसमें देशभर में एक ही प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को मिलता है, लेकिन बुकलेट के अनुसार प्रश्न ऊपर-नीचे हो जाते हैं. परीक्षा को काफी सिक्योरिटी के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचाया जाता है. देश के नामी एक्सपर्ट से पेपर सेट करवाया जाता है. इसके बाद प्रश्न पत्रों को परीक्षा के तीन दिन पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉक्ड वाले बॉक्स में परीक्षा शहरों में भेज दिया जाता है, जहां पर उन्हें बैंक में रखवाया जाता है. परीक्षा वाले दिन कुछ घंटे पहले उन्हें परीक्षा केंद्र पर भेजा जाता है, जहां पर भी सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के सामने बॉक्स को खोला जाता है. रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉक्ड का कोड भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उपलब्ध कराती है.

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Last Updated : May 1, 2026 at 7:21 PM IST

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