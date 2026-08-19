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NEET UG 2026: राजस्थान में इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिल रही कंफर्म सीट, MBBS फीस सवा करोड़ से ज्यादा

राजस्थान में एनआरआई कैटेगरी के विद्यार्थियों को कंफर्म सीट मिलना तय है.

परीक्षा सेंटर के बाहर खड़े छात्र
परीक्षा सेंटर के बाहर खड़े छात्र (ETV Bharat (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 12:02 PM IST

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कोटा : नीट यूजी के परिणाम के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए स्टेट 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत राजस्थान में भी काउंसलिंग हो रही है. राजस्थान मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने राजस्थान की मेरिट सूची जारी कर दी है. इसके अलावा एनआरआई, शहीद परिवार और सेना या एक्स आर्मी की भी मेरिट लिस्ट जारी की गई है. राजस्थान में एनआरआई कैटेगरी के विद्यार्थियों को कंफर्म सीट मिलना तय है, क्योंकि इस कैटेगरी में 468 सीटें हैं, जबकि विद्यार्थियों की संख्या केवल 273 ही है. हालांकि, इस कैटेगरी की फीस राजमेश के कॉलेज में सवा करोड़ के आसपास है, जबकि पुराने मेडिकल कॉलेज में यह फीस 1.45 करोड़ से ज्यादा है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि ने बताया कि एनआरआई कैटेगरी में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी. अगर डॉक्यूमेंट की जांच में वह सही निकलते हैं तो सभी विद्यार्थियों को पहले राउंड में एडमिशन मिल जाएगी. ऐसा हमेशा ही होता है, क्योंकि एनआरआई कैटेगरी की फीस काफी ज्यादा है. विद्यार्थी रजिस्टर्ड कर देते हैं, लेकिन काफी संख्या में एडमिशन ही नहीं लेते. सरकार ने कम विद्यार्थियों के चलते नए कॉलेजों में यानी राजमेस के कॉलेज में साल 2025 में फीस कम भी की थी. हालांकि, अभी भी पुराने कॉलेजों में फीस ज्यादा है.

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राजस्थान की मेरिट सूची में 13997 स्टूडेंट्स : राजस्थान की काउंसलिंग में 51 मेडिकल कॉलेज में 7433 एमबीबीएस और 17 डेंटल कॉलेज में 1536 बीडीएस सीटें हैं. वहीं, राजस्थान की मेरिट सूची में 13997 स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है. इन विद्यार्थियों में सबसे पहले नंबर पर ही 667 अंक लाने वाले विद्यार्थी ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसकी ऑल इंडिया रैंक नीट यूजी में 628 रही है. राजस्थान में इससे ऊपर की रैंक वाले भी बड़ी संख्या में कैंडिडेट थे, लेकिन लगभग सभी विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा सेंट्रल काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट किया है. वहीं, राजस्थान में 177 अंक वाले विद्यार्थी ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनकी रैंक 1194651 आ रही है.

इस बार काउंसलिंग में 485 कम कैंडिडेट : बीते साल 2025 में राजस्थान की काउंसलिंग के लिए 14452 रजिस्ट्रेशन थे. इस बार यह संख्या 485 है, जो काफी कम है. शुरुआती 5000 रैंक में यह अंतर काफी ज्यादा नजर आ रहा है. इस साल 419 कैंडिडेट्स हैं, जबकि बीते साल 2025 में 531 थे. यह अंतर 112 का है. 10000 रैंक तक यह अंतर 151 है. बीते साल 1444 कैंडिडेट्स थे, लेकिन इस बार केवल 1293 हैं. हालांकि, अंतर बीच में जाकर खत्म हो रहा है. 40000 रैंक तक 4829 कैंडिडेट दोनों सालों में बराबर हैं. डेढ़ लाख तक में तीन कैंडिडेट्स इस साल ज्यादा रजिस्टर्ड हैं. पिछले साल 8111 थे, जबकि इस साल 8114 हैं.

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NRI कैटेगरी में 186 अंक वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन : एनआरआई कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 273 है. इसमें शुरुआती रैंक पर ही 627 अंक वाले कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 3922 रही है. इसके साथ ही सबसे निचले नंबर यानी 273 वें नंबर पर 186 अंक वाले विद्यार्थी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसकी 1141107 रैंक है. इसी तरह से डिफेंस और एक्स आर्मी कोटे कैंडिडेट्स के कोटे के तहत 67 कैंडिडेट ने एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. इसमें शुरुआती अंक 475 हैं, जबकि रैंक 125365 है. वहीं, 67वें नंबर पर 295 अंक वाला विद्यार्थी है, जिसकी रैंक 614297 है. इसी तरह से आर्मी के शहीद परिवार के कोटे से 40 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, इसमें शुरुआती अंक 612 रैंक पर 6681 है, जबकि अंतिम कैंडिडेट के 559 अंक व 30382 रैंक है.

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