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NEET UG 2026: राजस्थान में इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिल रही कंफर्म सीट, MBBS फीस सवा करोड़ से ज्यादा

कोटा : नीट यूजी के परिणाम के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए स्टेट 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत राजस्थान में भी काउंसलिंग हो रही है. राजस्थान मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने राजस्थान की मेरिट सूची जारी कर दी है. इसके अलावा एनआरआई, शहीद परिवार और सेना या एक्स आर्मी की भी मेरिट लिस्ट जारी की गई है. राजस्थान में एनआरआई कैटेगरी के विद्यार्थियों को कंफर्म सीट मिलना तय है, क्योंकि इस कैटेगरी में 468 सीटें हैं, जबकि विद्यार्थियों की संख्या केवल 273 ही है. हालांकि, इस कैटेगरी की फीस राजमेश के कॉलेज में सवा करोड़ के आसपास है, जबकि पुराने मेडिकल कॉलेज में यह फीस 1.45 करोड़ से ज्यादा है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि ने बताया कि एनआरआई कैटेगरी में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी. अगर डॉक्यूमेंट की जांच में वह सही निकलते हैं तो सभी विद्यार्थियों को पहले राउंड में एडमिशन मिल जाएगी. ऐसा हमेशा ही होता है, क्योंकि एनआरआई कैटेगरी की फीस काफी ज्यादा है. विद्यार्थी रजिस्टर्ड कर देते हैं, लेकिन काफी संख्या में एडमिशन ही नहीं लेते. सरकार ने कम विद्यार्थियों के चलते नए कॉलेजों में यानी राजमेस के कॉलेज में साल 2025 में फीस कम भी की थी. हालांकि, अभी भी पुराने कॉलेजों में फीस ज्यादा है.

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राजस्थान की मेरिट सूची में 13997 स्टूडेंट्स : राजस्थान की काउंसलिंग में 51 मेडिकल कॉलेज में 7433 एमबीबीएस और 17 डेंटल कॉलेज में 1536 बीडीएस सीटें हैं. वहीं, राजस्थान की मेरिट सूची में 13997 स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है. इन विद्यार्थियों में सबसे पहले नंबर पर ही 667 अंक लाने वाले विद्यार्थी ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसकी ऑल इंडिया रैंक नीट यूजी में 628 रही है. राजस्थान में इससे ऊपर की रैंक वाले भी बड़ी संख्या में कैंडिडेट थे, लेकिन लगभग सभी विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा सेंट्रल काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट किया है. वहीं, राजस्थान में 177 अंक वाले विद्यार्थी ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनकी रैंक 1194651 आ रही है.