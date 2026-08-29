NEET UG 2026: फ्लॉट विकल्प चुनने वाले सावधान, तय समय में डॉक्यूमेंट अपलोड न करने पर रद्द होगी सीट
नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में फ्लॉट विकल्प चुनने वाले कैंडिडेट तय समय में दस्तावेज अपलोड करें, वरना आवंटित एमबीबीएस-बीडीएस सीट रद्द हो सकती है.
Published : August 29, 2026 at 9:32 PM IST
कोटा: एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन के लिए चल रही एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग में एक बड़ा अपडेट आया है. सीट अलॉटमेंट के बाद फ्लॉट ऑप्शन का उपयोग करने वाले कैंडिडेट्स के तय समय सीमा में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो उनकी एलॉटेड एमबीबीएस और बीडीएस की सीट रद्द हो सकती है. ऐसे कैंडिडेट्स को एडमिशन की स्थिति 1 सितंबर को जारी लिस्ट के बाद ही कंफर्म होगी.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी आल इंडिया काउंसलिंग 2026 के प्रथम राउंड में फ्लॉट (अपग्रेडेशन) विकल्प चुनने वाले कैंडिडेट्स के लिए शनिवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ऐसे कैंडिडेट्स को निर्धारित समय में डाक्यूमेंट्स अपलोड, सत्यापन और पूरी प्रक्रिया करनी होगी. किसी भी फेज में लापरवाही या समयसीमा का उल्लंघन होने पर उनकी एलोटेड सीट निरस्त की जा सकती है.
पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमसीसी ने साफ किया है कि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी या गलती पाए जाने पर अभ्यर्थी को तत्काल दी गई समय अवधि में संशोधित दस्तावेज दोबारा अपलोड करने होंगे. फ्लॉट विकल्प चुनने वाले कैंडिडेट्स के लिए यह फेज इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सीट अलाटमेंट होना जरूरी नहीं है, जबकि डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन व ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सफल होना जरूरी है.
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ऑनलाइन रिपोर्टिंग व अपग्रेडेशन पर यह रखे ध्यान:
- प्रथम राउंड में सीट अलॉटमेंट वाले कैंडिडेट्स को अपग्रेडेशन के लिए फ्लॉट विकल्प चुनने की समय सीमा 31 अगस्त 2026 दोपहर 12:00 बजे तक है.
- दस्तावेज अपलोड करने का समय दोपहर 2:00 बजे है.
- जिन कैंडिडेट का डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लंबित रहेगा, उनकी संस्थान के अनुसार शाम 4:00 बजे जारी होगी.
- कॉलेज व इंस्टीट्यूट को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शाम 5:00 बजे तक करना होगा.
- वेरिफिकेशन के दौरान अपलोडेड डॉक्यूमेंट में कमी है तो इसकी सूचना भी कैंडिडेट पोर्टल पर उपलब्ध होगी.
- कैंडिडेट्स को ऐसी स्थिति में संशोधित व सही डाक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करने का अवसर रात 11:59 बजे तक मिलेगा.
- इस स्थिति में एमसीसी ने क्लियर किया है कि सही दस्तावेज अपलोड नहीं करने वाले कैंडिडेट्स की सीट निरस्त कर दी जाएगी.
- डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन व एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने वाले कैंडीडेट्स की सूची 1 सितंबर सुबह 11:00 बजे अपलोड होगी.
- अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन पोर्टल पर जाकर एडमिशन स्टेटस देखने की एडवाइस भी दी गई है.
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