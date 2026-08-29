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NEET UG 2026: फ्लॉट विकल्प चुनने वाले सावधान, तय समय में डॉक्यूमेंट अपलोड न करने पर रद्द होगी सीट

कोटा: एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन के लिए चल रही एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग में एक बड़ा अपडेट आया है. सीट अलॉटमेंट के बाद फ्लॉट ऑप्शन का उपयोग करने वाले कैंडिडेट्स के तय समय सीमा में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो उनकी एलॉटेड एमबीबीएस और बीडीएस की सीट रद्द हो सकती है. ऐसे कैंडिडेट्स को एडमिशन की स्थिति 1 सितंबर को जारी लिस्ट के बाद ही कंफर्म होगी.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी आल इंडिया काउंसलिंग 2026 के प्रथम राउंड में फ्लॉट (अपग्रेडेशन) विकल्प चुनने वाले कैंडिडेट्स के लिए शनिवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ऐसे कैंडिडेट्स को निर्धारित समय में डाक्यूमेंट्स अपलोड, सत्यापन और पूरी प्रक्रिया करनी होगी. किसी भी फेज में लापरवाही या समयसीमा का उल्लंघन होने पर उनकी एलोटेड सीट निरस्त की जा सकती है.

पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमसीसी ने साफ किया है कि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी या गलती पाए जाने पर अभ्यर्थी को तत्काल दी गई समय अवधि में संशोधित दस्तावेज दोबारा अपलोड करने होंगे. फ्लॉट विकल्प चुनने वाले कैंडिडेट्स के लिए यह फेज इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सीट अलाटमेंट होना जरूरी नहीं है, जबकि डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन व ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सफल होना जरूरी है.