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NEET UG 2026: राजस्थान की काउंसलिंग में 7433 MBBS सीटें, कम फीस वाली महज 2274

काफी कम फीस वाली सीट्स : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 33 सरकारी मेडिकल कॉलेज में 3735 सीट्स हैं, जबकि 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3700 सीट्स हैं. हालांकि, गवर्मेंट कॉलेजों की 3735 में से महज 2274 ही सरकारी यानी काफी कम फीस वाली सीट्स हैं, जबकि सरकारी कॉलेज में 991 मैनेजमेंट और 468 एनआरआई कोटे से सीट्स हैं.

कोटा : प्रदेश में स्टेट कोटा 85 फीसदी (स्टेट) काउंसलिंग के जरिए एमबीबीएस और डेंटल सीटों पर प्रवेश शुरू हो गया है. राजस्थान मेडिकल डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड 2026 में प्रदेश की एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की सीट मैट्रिक्स गुरुवार को जारी कर दी है. इसके अनुसार राजस्थान की काउंसलिंग में 51 मेडिकल कॉलेज में 7433 एमबीबीएस और 17 डेंटल कॉलेज में 1536 बीडीएस सीट्स हैं.

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प्रदेश में 33 सरकारी मेडिकल कॉलेज : बीडीएस की बात की जाए तो महज 86 सीटें सरकारी यानी कम फीस वाली हैं. ऑल इंडिया 15 फीसदी (सेंट्रल) कोटा काउंसलिंग में भी करीब 1000 सीट्स एमबीबीएस और डेंटल की सरकारी फीस वाली शामिल हैं. इधर, प्रदेश में 33 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि दो सरकारी डेंटल कॉलेज हैं. प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस के 18 और डेंटल के 15 सीटें हैं.

एमबीबीएस सीट. (ETV bharat gfx)

NRI में सवा करोड़ फीस : राजस्थान में फिलहाल फीस की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हर साल करीब 5 फीसदी के आसपास बढ़ोतरी होती है. बीते साल की फीस के अनुसार अनुमान लगाया जाए तो सरकारी कॉलेज से सरकारी यानी कम फीस वाली सीट पर करीब 5 लाख रुपए में पूरी एमबीबीएस हो जाती है. सरकारी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा पर यह फीस करीब 45 लाख से ज्यादा है. वहीं, एनआरआई सीट पर पुराने सरकारी कॉलेजों में 1.45 करोड़ रुपए है, जबकि राजमेस से चल रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की फीस 1.25 करोड़ के आसपास है. निजी मेडिकल कॉलेज में यह फीस 90 लाख से डेढ़ करोड़ के आसपास तक है.