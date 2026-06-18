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पेपर लीक के जख्म अभी ताजा, NEET परीक्षा विवादों के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन

हाल के वर्षों में नीट परीक्षा को लेकर देशभर में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ाई थी. ऐसे में इस बार परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. इसी को देखते हुए रायपुर प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं.

रायपुर: देशभर में नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक और परीक्षा प्रबंधन पर उठे सवालों के बाद प्रशासन इस बार कोई चूक नहीं चाहता. रायपुर में आगामी नीट परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर गौरव सिंह खुद मैदान में उतरे. उन्होंने 11 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षार्थियों की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कलेक्टर गौरव सिंह ने जिले के 11 परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान भवन की सुरक्षा, प्रवेश व्यवस्था, बैठने की क्षमता, पेयजल, शौचालय और साफ-सफाई जैसी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की गई.

ये रहे 11 परीक्षा केंद्र

शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सेरीखेड़ी, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल उपरवारा, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल फॉरेस्ट कॉलोनी (अभनपुर रोड, माना बस्ती), शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक शाला माना कैम्प, मिंटू शर्मा स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल डुमरतराई, माधवराव सप्रे उच्चतर माध्यमिक शाला बुढ़ापारा, जे.आर. दानी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कालीबाड़ी, संत कंवरराम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला कटोरा तालाब, शासकीय जे. योगनन्दम छत्तीसगढ़ कॉलेज बैरन बाजार तथा प्रो. जे.एन. पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नलघर चौक का निरीक्षण किया.

पेपर लीक विवाद के बाद बढ़ी प्रशासन की जिम्मेदारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

बारिश को देखते हुए विशेष तैयारी

मानसून की सक्रियता को देखते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग(कपड़ों या हैंड होल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच) खुले में नहीं बल्कि शेड या छायादार स्थान पर की जाए. उद्देश्य यह है कि परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले छात्रों को बारिश या मौसम की वजह से किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

परीक्षार्थियों की सुविधा से लेकर सुरक्षा के कड़े निर्देश (ETV Bharat Chhattisgarh)

ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, केंद्रों के आसपास रहेगा प्रतिबंध

परीक्षा के दौरान एकाग्रता प्रभावित न हो, इसके लिए सभी केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले मार्गों को सुगम और व्यवस्थित रखने को कहा गया है.

पानी, शौचालय और साफ-सफाई पर विशेष फोकस

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में पेयजल, स्वच्छ शौचालय, पर्याप्त साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए.किसी भी केंद्र में अव्यवस्था मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

कलेक्टर गौरव सिंह ने परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस और प्रशासन की संयुक्त निगरानी

निरीक्षण के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी टीम मौजूद रही. सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की आवाजाही, ट्रैफिक प्रबंधन और परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की गई है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके.

नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में एक छोटी सी चूक भी लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि रायपुर प्रशासन इस बार जीरो एरर रणनीति पर काम कर रहा है। कलेक्टर के मैदानी निरीक्षण से साफ है कि पेपर लीक और अव्यवस्था की आशंकाओं के बीच परीक्षा की पारदर्शिता और छात्रों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।पेपर लीक के पुराने दागों को पीछे छोड़ने की चुनौती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस बार नीट परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और विवादों से मुक्त रह पाएगी?