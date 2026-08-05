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NEET UG 2026: MBBS व BDS एडमिशन के लिए सेंट्रल काउंसलिंग शुरू, 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन

कोटा: देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है. NEET UG 2026 के परिणाम और ऑल इंडिया रैंक के आधार पर प्रवेश दिए जा रहे हैं. बुधवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ऑल इंडिया 15% कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग शुरू हुई, जबकि 13 अगस्त से राज्य कोटा (85%) काउंसलिंग आरंभ होगी. केंद्रीय एवं राज्य काउंसलिंग के माध्यम से लगभग 1.39 लाख MBBS और लगभग 28 हजार BDS सीटों पर एडमिशन मिलेगा.

शिक्षा विशेषज्ञ देव शर्मा ने बताया कि केंद्रीय काउंसलिंग के प्रारंभिक चरण में 11.21 लाख NEET UG 2026 क्वालीफाइड उम्मीदवार पंजीकरण करेंगे. पांच अगस्त को 56 पृष्ठों की काउंसलिंग गाइड भी जारी की गई है. पोर्टल पर उम्मीदवारों को MBBS, BDS एवं B.Sc. नर्सिंग सीटों के विकल्प, भरी गई पसंद और रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध होगी. चॉइस फिलिंग व लॉकिंग के बाद सेल्फ-वेरिफिकेशन की भी सुविधा होगी.

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काउंसलिंग गाइड में शामिल प्रक्रियाएं :