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NEET UG 2026: MBBS व BDS एडमिशन के लिए सेंट्रल काउंसलिंग शुरू, 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन

पोर्टल पर उम्मीदवारों को MBBS, BDS एवं B.Sc. नर्सिंग सीटों के विकल्प, भरी गई पसंद और रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध होगी.

NEET UG 2026
री-नीट यूजी की परीक्षा देने जाते स्टूडेंट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
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कोटा: देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है. NEET UG 2026 के परिणाम और ऑल इंडिया रैंक के आधार पर प्रवेश दिए जा रहे हैं. बुधवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ऑल इंडिया 15% कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग शुरू हुई, जबकि 13 अगस्त से राज्य कोटा (85%) काउंसलिंग आरंभ होगी. केंद्रीय एवं राज्य काउंसलिंग के माध्यम से लगभग 1.39 लाख MBBS और लगभग 28 हजार BDS सीटों पर एडमिशन मिलेगा.

शिक्षा विशेषज्ञ देव शर्मा ने बताया कि केंद्रीय काउंसलिंग के प्रारंभिक चरण में 11.21 लाख NEET UG 2026 क्वालीफाइड उम्मीदवार पंजीकरण करेंगे. पांच अगस्त को 56 पृष्ठों की काउंसलिंग गाइड भी जारी की गई है. पोर्टल पर उम्मीदवारों को MBBS, BDS एवं B.Sc. नर्सिंग सीटों के विकल्प, भरी गई पसंद और रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध होगी. चॉइस फिलिंग व लॉकिंग के बाद सेल्फ-वेरिफिकेशन की भी सुविधा होगी.

पढ़ें: NEET पेपर लीक विवाद: NTA ने कार्यालय और गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए 7.5 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया

काउंसलिंग गाइड में शामिल प्रक्रियाएं :

  • ऑथेंटिकेशन फॉर्म
  • एप्लीकेशन फॉर्म
  • क्वालीफिकेशन डिटेल्स
  • अप्लाई सेक्शन
  • कॉन्टैक्ट डिटेल्स
  • डॉक्यूमेंट अपलोड
  • फाइनल सबमिट
  • ऑनलाइन प्रक्रिया के चरण :
  • काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन
  • चॉइस फिलिंग व लॉकिंग
  • सीट आवंटन परिणाम
  • अपलोडेड दस्तावेज़ों में विसंगति

ऑल इंडिया 15% कोटा के लिए शुल्क :

जनरल एवं EWS :

  • नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क : 1,000 रुपए
  • रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क : 10,000 रुपए

OBC (NCL), SC, ST, दिव्यांग :

  • नॉन-रिफंडेबल : 500 रुपए
  • रिफंडेबल : 5,000 रुपए

डीम्ड विश्वविद्यालय (सभी वर्ग) :

  • नॉन-रिफंडेबल : 5,000 रुपए
  • रिफंडेबल : 2,00,000 रुपए

पहले राउंड की समय-सारिणी :

  • सीट मैट्रिक्स : 4 अगस्त
  • पंजीकरण एवं शुल्क भुगतान : 5–12 अगस्त
  • चॉइस फिलिंग व लॉकिंग : 6–13 अगस्त
  • सीट आवंटन प्रक्रिया : 13–16 अगस्त
  • परिणाम : 17 अगस्त
  • रिपोर्टिंग एवं जॉइनिंग : 18–22 अगस्त
  • सत्यापन : 23 अगस्त

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