NEET UG 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू, 8 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म, जानिए कौन से लगेंगे दस्तावेज ?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन किया जारी.आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2026, रात 9 बजे तक तय

NEET UG 2026 के लिए 8 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म
NEET UG 2026 के लिए 8 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 8, 2026 at 3:43 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली : मेडिकल कोर्सेज में दाखिले NEET की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए ये काफी अहम खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2026, रात 9 बजे तय की गई है.

NEET UG 2026 के लिए कहां करें आवेदन:

NEET UG 2026 के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका:

उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से कर सकते हैं. शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 8 मार्च 2026, रात 11:50 बजे तक है.

भारत में परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन शुल्क
श्रेणी शुल्क (₹): सामान्य (GEN) / EWS / OBC-NCL- 1700 रुपये
SC / ST / PwBD / तृतीय लिंग- 1600 रुपये
महिला उम्मीदवार- 1000 रुपये

भारत के बाहर परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 9500 रुपये निर्धारित किया गया है.

करेक्शन विंडो कब खुलेगी: आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए एनटीए उम्मीदवारों को करेक्शन का अवसर देगा. करेक्शन विंडो 10 मार्च से 12 मार्च 2026 तक खुला रहेगा.

परीक्षा तिथि और समय: NEET UG 2026 के एक्जाम डेट की भी घोषणा कर दी गई है. परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी.

परीक्षा तिथि: 3 मई 2026
परीक्षा समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
परीक्षा अवधि: 180 मिनट (3 घंटे)

परीक्षा सेंटर की जानकारी और एडमिट कार्ड nta.ac.in और neet.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे.

13 भाषाओं में होगी NEET UG 2026 परीक्षा:
NTA की ओर से NEET UG 2026 परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. इनमें असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं.

NEET UG 2026 आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:

  • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो (1 जनवरी 2025 के बाद ली गई) साथ ही उम्मीदवार का हस्ताक्षर होना चाहिए.
  • बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के निशान की स्कैन की गई इमेज
  • नागरिकता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • सामाजिक श्रेणी प्रमाण पत्र / आवेदन का प्रमाण (यदि लागू हो)
  • कक्षा 10 की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट (जन्मतिथि सहित)
  • CGPA/ग्रेड को प्रतिशत में बदलने का प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)
  • PwBD/PwD प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

