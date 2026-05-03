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NEET UG 2026 : भिवानी में 3817 परीक्षार्थियों ने दी नीट की परीक्षा, सुरक्षा के तगड़े इंतजामों के बीच परीक्षा संपन्न

भिवानी : हरियाणा के भिवानी जिले में रविवार को नीट-यूजी 2026 की परीक्षा आयोजित की गई. इस परीक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी की गई थी. इसे लेकर भिवानी के उपायुक्त द्वारा भी अधिकारियों की बैठकें लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके थे

3817 बच्चों ने नीट परीक्षा दी : नीट की परीक्षा के लिए भिवानी जिले में विभिन्न स्थानों पर कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए जिनमें 3817 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी. ये परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई. वहीं बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए रोडवेज द्वारा बसों की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े.

NEET UG 2026 : भिवानी में 3817 परीक्षार्थियों ने दी नीट की परीक्षा (ETV Bharat)

व्यापक प्रबंध किए गए थे : इस मौके पर परीक्षा को लेकर सुरक्षा प्रबंधों में जुटे एसआई ने बताया कि नीट परीक्षा को लेकर भिवानी जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए है, ताकि परीक्षा सुचारू से संचालन हो सकें. उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों के लिए गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी व स्वास्थ्य सेवाएं भी परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि भिवानी में ये परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई.