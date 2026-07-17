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NEET UG 2026: देश के टॉप-138 में दिल्ली के 11 अभ्यर्थियों ने बनाई जगह, काशवी ढल्ल रहीं राजधानी की टॉपर

NEET UG 2026 में दिल्ली के विद्यार्थियों ने मारी बाजी,शीर्ष 138 अभ्यर्थियों की सूची में दिल्ली के 11 छात्रों ने स्थान बनाया ,

NEET UG 2026 टॉपर-138 में दिल्ली के 11 अभ्यर्थियों ने बनाई जगह
NEET UG 2026 टॉपर-138 में दिल्ली के 11 अभ्यर्थियों ने बनाई जगह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 17, 2026 at 7:13 AM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) 2026 में दिल्ली के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जारी 690 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले देश के शीर्ष 138 अभ्यर्थियों की सूची में दिल्ली के 11 छात्रों ने स्थान बनाया है. इन छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन रैंक हासिल कर राजधानी का गौरव बढ़ाया है. इस सूची में काशवी ढल्ल सबसे आगे रहीं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 24 हासिल कर दिल्ली की टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया. इसके अलावा 10 अन्य छात्रों ने भी अपनी मेहनत और लगन के दम पर देश के सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों में जगह बनाई है.

दिल्ली के छात्रों ने फिर दिखाया दम: NEET UG देश की सबसे बड़ी और कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं. ऐसे में देश के शीर्ष 138 अभ्यर्थियों की सूची में दिल्ली के 11 छात्रों का शामिल होना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. यह सफलता बताती है कि राजधानी के विद्यार्थी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं.

RESULT NEET UG 2026
RESULT NEET UG 2026 (ETV Bharat)
काशवी ढल्ल बनीं दिल्ली की टॉपर: दिल्ली की काशवी ढल्ल ने ऑल इंडिया रैंक 24 हासिल कर राजधानी में पहला स्थान प्राप्त किया. उन्होंने 99.9978999 पर्सेंटाइल हासिल करते हुए देश के सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों में अपनी जगह बनाई. उनकी यह उपलब्धि मेहनत, अनुशासन और सही तैयारी का परिणाम है. काशवी की सफलता उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो आने वाले वर्षों में NEET की तैयारी करेंगे.
RESULT NEET UG 2026
RESULT NEET UG 2026 (ETV Bharat)
दिल्ली के यह 11 छात्र टॉप-138 में शामिल:

1. काशवी ढल्ल – ऑल इंडिया रैंक 24
2. थेजस वरुण रेड्डी – रैंक 49
3. हंशिका – रैंक 60
4.अंकुर कुमार – रैंक 61
5.कुशाग्र मित्तल – रैंक 65
6. मोहम्मद फव्वाज – रैंक 81
7. अनन्या सिन्हा – रैंक 84
8. आदित्य बनर्जी – रैंक 96
9. नभ्या मोहन मेहता – रैंक 102
10. पनव सहारन – रैंक 130
11. एमडी अहमदुल्लाह शमीम – रैंक 138

RESULT NEET UG 2026
RESULT NEET UG 2026 (ETV Bharat)
कड़ी मेहनत का मिला इनाम: NEET जैसी परीक्षा में सफलता केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि सही रणनीति, नियमित अभ्यास और धैर्य से मिलती है. इन छात्रों ने लंबे समय तक लगातार मेहनत की और कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी जगह बनाई. देशभर के लाखों अभ्यर्थियों के बीच टॉप-138 में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि इन विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी.
RESULT NEET UG 2026
RESULT NEET UG 2026 (ETV Bharat)
सरकारी मेडिकल कॉलेजों का रास्ता होगा आसान: बेहतरीन ऑल इंडिया रैंक हासिल करने वाले इन छात्रों के लिए अब देश के प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की संभावना काफी मजबूत हो गई है. अच्छी रैंक के कारण उन्हें अखिल भारतीय कोटे के तहत पसंदीदा मेडिकल कॉलेज और मनचाहा पाठ्यक्रम मिलने की उम्मीद है. यही वजह है कि यह सफलता उनके परिवारों के साथ-साथ शिक्षकों और स्कूलों के लिए भी गर्व का विषय है.
RESULT NEET UG 2026
RESULT NEET UG 2026 (ETV Bharat)
RESULT NEET UG 2026
RESULT NEET UG 2026 (ETV Bharat)
11.21 लाख अभ्यर्थी हुए सफल: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. इस वर्ष करीब 20 लाख अभ्यर्थियों में से 11.21 लाख उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिनमें 58 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं. परीक्षा देश-विदेश के 565 शहरों के 5,440 केंद्रों पर 13 भाषाओं में आयोजित की गई थी. इस बार पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 715 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से अखिल भारतीय प्रथम स्थान प्राप्त किया. वहीं, 138 अभ्यर्थियों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए और 19 उम्मीदवारों ने 700 से ज्यादा अंक प्राप्त किए.
RESULT NEET UG 2026
RESULT NEET UG 2026 (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 1.7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी सफल रहे. एनटीए ने बताया कि वह केवल परीक्षा और परिणाम जारी करने के लिए जिम्मेदार है. MBBS और BDS की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) तथा राज्य कोटा की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारें कराएंगी. अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक वेबसाइटों से ही जानकारी लेने और फर्जी कॉल या वेबसाइटों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.


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