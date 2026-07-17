NEET UG 2026: देश के टॉप-138 में दिल्ली के 11 अभ्यर्थियों ने बनाई जगह, काशवी ढल्ल रहीं राजधानी की टॉपर
NEET UG 2026 में दिल्ली के विद्यार्थियों ने मारी बाजी,शीर्ष 138 अभ्यर्थियों की सूची में दिल्ली के 11 छात्रों ने स्थान बनाया ,
Published : July 17, 2026 at 7:13 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) 2026 में दिल्ली के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जारी 690 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले देश के शीर्ष 138 अभ्यर्थियों की सूची में दिल्ली के 11 छात्रों ने स्थान बनाया है. इन छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन रैंक हासिल कर राजधानी का गौरव बढ़ाया है. इस सूची में काशवी ढल्ल सबसे आगे रहीं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 24 हासिल कर दिल्ली की टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया. इसके अलावा 10 अन्य छात्रों ने भी अपनी मेहनत और लगन के दम पर देश के सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों में जगह बनाई है.
दिल्ली के छात्रों ने फिर दिखाया दम: NEET UG देश की सबसे बड़ी और कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं. ऐसे में देश के शीर्ष 138 अभ्यर्थियों की सूची में दिल्ली के 11 छात्रों का शामिल होना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. यह सफलता बताती है कि राजधानी के विद्यार्थी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं.
1. काशवी ढल्ल – ऑल इंडिया रैंक 24
2. थेजस वरुण रेड्डी – रैंक 49
3. हंशिका – रैंक 60
4.अंकुर कुमार – रैंक 61
5.कुशाग्र मित्तल – रैंक 65
6. मोहम्मद फव्वाज – रैंक 81
7. अनन्या सिन्हा – रैंक 84
8. आदित्य बनर्जी – रैंक 96
9. नभ्या मोहन मेहता – रैंक 102
10. पनव सहारन – रैंक 130
11. एमडी अहमदुल्लाह शमीम – रैंक 138
उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 1.7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी सफल रहे. एनटीए ने बताया कि वह केवल परीक्षा और परिणाम जारी करने के लिए जिम्मेदार है. MBBS और BDS की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) तथा राज्य कोटा की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारें कराएंगी. अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक वेबसाइटों से ही जानकारी लेने और फर्जी कॉल या वेबसाइटों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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