NEET UG 2025: राजस्थान में स्टेट स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में केवल 12 एमबीबीएस सीटें, आवेदक 6367

केंद्रीय काउंसलिंग में 23 सरकारी और 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी की मिलाकर कुल 67 एमबीबीएस सीटें आवंटित की जानी हैं.

NEET UG 2025
नीट यूजी के परीक्षार्थी(फाइल फोटो) (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 9:09 PM IST

2 Min Read
कोटा: नीट-यूजी के परिणाम के आधार पर राज्य स्तरीय मेडिकल काउंसलिंग पूरी हो गई है, लेकिन खाली रह गई सीटों पर सेंट्रल काउंसलिंग शुरू की गई है. इसी तरह से राजस्थान स्टेट कोटा 85 फीसदी काउंसलिंग के तहत खाली सीटों पर भी अब एक विशेष दौर (स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड) की काउंसलिंग शुरू की गई है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि मेडिकल व डेंटल काउंसलिंग बोर्ड, जयपुर द्वारा यह स्पेशल स्ट्रे-वैकेंसी राउंड 24 से 30 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है. इसके लिए रिक्त सीटों का मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है, जिसमें राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों की केवल 12 एमबीबीएस और 1 डेंटल सीट शामिल है. काउंसलिंग के लिए बोर्ड द्वारा जारी प्रोविजनल मेरिट सूची में कुल 6,367 अभ्यर्थी शामिल हैं. इस हिसाब से प्रति एमबीबीएस सीट पर लगभग 531 अभ्यर्थियों की सूची है.

एक भी सरकारी सीट नहीं, सभी निजी संस्थानों की: शर्मा ने बताया कि इस राउंड में एमबीबीएस की एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज सीट रिक्त नहीं है. उपलब्ध सभी 12 सीटें निजी मेडिकल कॉलेजों की हैं. इनमें से 10 सीटें उदयपुर के कॉलेजों की हैं, जबकि जोधपुर और कोटा के एक-एक कॉलेज में एक-एक सीट उपलब्ध है. बताया जा रहा है कि इन कॉलेजों में एमबीबीएस की पूरी कोर्स फीस 1 करोड़ रुपये से अधिक है. मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थी 24 से 25 दिसंबर तक अपनी पसंद (चॉइस फिलिंग) भर व लॉक कर सकेंगे. सीट आवंटन का परिणाम 26 दिसंबर को घोषित किया जाएगा. आवंटित सीट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कॉलेज में रिपोर्टिंग व ज्वाइनिंग के लिए 27 से 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है.

केंद्रीय काउंसलिंग में 23 दिसंबर को सीट आवंटन: इसी बीच ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटा काउंसलिंग के तहत चल रहे स्ट्रे वैकेंसी स्पेशल राउंड की काउंसलिंग 18 से 31 दिसंबर के बीच चल रही है. इस केंद्रीय काउंसलिंग में 23 दिसंबर को सीट आवंटन जारी होगा. अभ्यर्थियों को 24 से 31 दिसंबर के बीच व्यक्तिगत रूप से संबंधित कॉलेज में फीस जमा करने तथा मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा. इस काउंसलिंग में 23 सरकारी और 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी की मिलाकर कुल 67 एमबीबीएस सीटें आवंटित की जानी हैं.

