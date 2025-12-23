ETV Bharat / state

NEET UG 2025: स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट जारी, MBBS की सरकारी सीट 525 और निजी 185 अंक पर अलॉट

कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर मेडिकल काउंसिल कमेटी ने ऑल इंडिया 15 फीसदी सेंट्रल काउंसलिंग के तहत स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कर रही है. इसका सीट अलॉटमेंट का परिणाम जारी किया. इसके विश्लेषण से सामने आया कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को ऑल इंडिया रैंक 27360 पर एमबीबीएस सीट अलॉट कर दी गई. इस रैंक पर नीट यूजी का 525 स्कोर है. इस कैंडिडेट को बिहार के नालंदा के पावापुरी के वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अलॉट हुआ, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस कोर्स के लिए क्लोजिंग रैंक 870603 रही. इस पर 185 अंक नीट यूजी स्कोर रहा है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि सेंट्रल काउंसलिंग की स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट मंगलवार दोपहर को अपनी ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी कर दिया. इसमें ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे में एमबीबीएस के लिए जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 27360 रही. ओबीसी में 27421 एआईआर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज मिला. ईडब्ल्यूएस में 30921 रैंक पर तमिलनाडु के चेन्नई का स्टेनली मेडिकल कॉलेज व एससी में 139123 क्लोजिंग रैंक पर पुद्दुचेरी का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आवंटित किया गया.

एम्स में दो सीटें: मिश्रा ने बताया कि इसी तरह से एम्स में दो सीट उपलब्ध थी, जिनमें जम्मू की एससी कैटेगरी की सीट 135568 पर अलॉट हुई. इस पर 441 नीट यूजी स्कोर रहा. एम्स गोरखपुर में ओबीसी पीडब्लूबीडी सीट 1227396 पर अलॉट हुई. इस पर 125 नीट यूजी स्कोर है. 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटे की बीडीएस सीटों में जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 64023, ईडब्ल्यूएस 62574, ओबीसी 66849, एससी 235422 व एसटी कैटेगरी में 320943 क्लोजिंग रैंक रही.

नर्सिंग कोर्सेज की रैंक: बीएससी नर्सिंग हॉनर्स कोर्सेज के लिए जनरल की क्लोजिंग रैंक 112882, ईडब्ल्यूएस की 109747, ओबीसी की 113604, एससी 259583 व एसटी में 351480 रैंक रही. डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल में बीडीएस के लिए क्लोजिंग रैंक 804867 रही. इस पर 199 अंक नीट स्कोर रहा.