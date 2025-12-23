ETV Bharat / state

NEET UG 2025: स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट जारी, MBBS की सरकारी सीट 525 और निजी 185 अंक पर अलॉट

जनरल कैंडिडेट को ऑल इंडिया रैंक 27360 पर एमबीबीएस सीट अलॉट की गई. इस रैंक पर नीट यूजी स्कोर 525 है.

Students leaving after taking the NEET exam
नीट परीक्षा देकर निकलते स्टूडेंट्स (ETV Bharat Kota (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर मेडिकल काउंसिल कमेटी ने ऑल इंडिया 15 फीसदी सेंट्रल काउंसलिंग के तहत स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कर रही है. इसका सीट अलॉटमेंट का परिणाम जारी किया. इसके विश्लेषण से सामने आया कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को ऑल इंडिया रैंक 27360 पर एमबीबीएस सीट अलॉट कर दी गई. इस रैंक पर नीट यूजी का 525 स्कोर है. इस कैंडिडेट को बिहार के नालंदा के पावापुरी के वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अलॉट हुआ, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस कोर्स के लिए क्लोजिंग रैंक 870603 रही. इस पर 185 अंक नीट यूजी स्कोर रहा है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि सेंट्रल काउंसलिंग की स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट मंगलवार दोपहर को अपनी ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी कर दिया. इसमें ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे में एमबीबीएस के लिए जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 27360 रही. ओबीसी में 27421 एआईआर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज मिला. ईडब्ल्यूएस में 30921 रैंक पर तमिलनाडु के चेन्नई का स्टेनली मेडिकल कॉलेज व एससी में 139123 क्लोजिंग रैंक पर पुद्दुचेरी का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आवंटित किया गया.

पढ़ें: NEET UG 2025: राजस्थान में स्टेट स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में केवल 12 एमबीबीएस सीटें, आवेदक 6367

एम्स में दो सीटें: मिश्रा ने बताया कि इसी तरह से एम्स में दो सीट उपलब्ध थी, जिनमें जम्मू की एससी कैटेगरी की सीट 135568 पर अलॉट हुई. इस पर 441 नीट यूजी स्कोर रहा. एम्स गोरखपुर में ओबीसी पीडब्लूबीडी सीट 1227396 पर अलॉट हुई. इस पर 125 नीट यूजी स्कोर है. 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटे की बीडीएस सीटों में जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 64023, ईडब्ल्यूएस 62574, ओबीसी 66849, एससी 235422 व एसटी कैटेगरी में 320943 क्लोजिंग रैंक रही.

नर्सिंग कोर्सेज की रैंक: बीएससी नर्सिंग हॉनर्स कोर्सेज के लिए जनरल की क्लोजिंग रैंक 112882, ईडब्ल्यूएस की 109747, ओबीसी की 113604, एससी 259583 व एसटी में 351480 रैंक रही. डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल में बीडीएस के लिए क्लोजिंग रैंक 804867 रही. इस पर 199 अंक नीट स्कोर रहा.

पढ़ें:MBBS व डेंटल कोर्स में एडमिशन का एक और मौका, यहां पर देखें शेड्यूल

मिश्रा ने बताया कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटेड स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट लेटर एमसीसी की वेबसाइट पर कैंडिडेट पोर्टल से डाउनलोड करना होगा. इसके बाद कैंडिडेट को 24 से 31 दिसंबर के बीच मूल दस्तावेज व फीस के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट करना है.

ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटा MBBS

कैटेगिरी रैंक नीट स्कोर
जनरल 27360 525
ईडब्ल्यूएस 30921 521
ओबीसी 27421 525
एससी139123 439

ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटा BDS सीट

कैटेगिरीरैंक नीट स्कोर
जनरल 64023 490
ईडब्ल्यूएस 62574 491
ओबीसी66849 488
एससी235422 387
एसटी 320943348

बीएससी नर्सिंग सीट

कैटेगिरी रैंकनीट स्कोर
जनरल 112882 456
ईडब्ल्यूएस 109747 458
ओबीसी 113604455
एससी 259583 376
एसटी 351480 335

TAGGED:

RESULTS OF SPECIAL ROUND RELEASED
GOVT MBBS SEAT ALLOTTED AT 525
PRIVATE SEAT ALLOTTED AT 185 MARKS
TWO SEATS AT AIIMS
NEET UG 2025 RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.