NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1855 सीट में कम फीस वाली केवल 61

एमबीबीएस की सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 427 सीटें है, लेकिन कम फीस वाली गवर्नमेंट सीट 61 हैं.

Students at the examination centre
परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट्स (ETV Bharat File Photo)
कोटा: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के परिणाम के आधार पर स्टेट और सेंट्रल काउंसलिंग अलग-अलग चल रही है. ऐसे में राजस्थान स्टेट 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स बुधवार को जारी की गई. इसके तहत प्रदेश में तीसरे राउंड में 1855 एमबीबीएस और 400 बीडीएस सीट्स रिक्त हैं. जिन पर तीसरे राउंड की काउंसलिंग के तहत एडमिशन मिलेगा.

कैटेगरी के अनुसार सीट मैट्रिक्स: निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जयपुर ने बुधवार दोपहर को राजस्थान मेडिकल व डेंटल कॉलेज की प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जारी कर दी. यह सीट मैट्रिक्स कैटेगरी के अनुसार जारी की गई है. इसमें निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की 1855 एमबीबीएस व डेंटल कॉलेज की 400 बीडीएस सीटों की घोषणा की गई है. एमबीबीएस की सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 427 सीटें है, लेकिन कम फीस वाली गवर्नमेंट सीट 61 हैं.

एनआरआई कोटे की सीट फीस 23 लाख सालाना: उन्होंने बताया कि इसके बाद गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीट 13 हैं, जिन पर 10 लाख सालाना फीस है. जबकि एनआरआई कोटे की 353 सीटें शामिल हैं. जिन पर 23 लाख सालाना फीस है. इसी तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 1428 सीटें हैं, जिनमें जनरल सीट कोटा की 1091 व मैनेजमेंट कोटा की 337 सीटें शामिल हैं. इसी प्रकार बीडीएस कोर्स के लिए सरकारी डेंटल कॉलेज की 8 सीटें शामिल हैं. जबकि प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में बीडीएस कोर्स की जनरल सीट 317 व मैनेजमेंट कोटा की 75 सीट शामिल हैं.

पुरानी चॉइस मान्य नहीं: मिश्रा ने बताया कि 15 से 19 अक्टूबर के बीच कैंडिडेट चॉइस फिलिंग प्रक्रिया करेंगे. कैंडिडेट की सब्मिटेड चॉइस 19 अक्टूबर शाम 5:00 पर ऑटो लॉक हो जाएगी. सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को फ्रेश चॉइस भरना जरूरी है. उनकी पुरानी सब्मिटेड चॉइस मान्य नहीं है. काउंसलिंग बोर्ड तीसरे राउंड काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 27 अक्टूबर को जारी करेगा.

दो नए मेडिकल शामिल: मिश्रा के मुताबि​क कॉलेज अलॉटेड कैंडिडेटस को 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के एकेडमिक ब्लॉक में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करनी है. दो नए मेडिकल कॉलेज इस राउंड की काउंसलिंग में पहली बार शामिल हो रहे हैं. इनमें सरकारी कॉलेज के रूप में ईएसआईसी जयपुर और प्राइवेट कॉलेज में आर्य मेडिकल कॉलेज जयपुर है. इस तरह तीसरे राउंड काउंसलिंग में 33 गवर्नमेंट व 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं. इसी तरह 2 गवर्नमेंट व 15 प्राइवेट डेंटल कॉलेज है.

