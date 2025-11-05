ETV Bharat / state

NEET UG 2025 राजस्थान काउंसलिंग: तीसरे राउंड में 26451 रैंक, 527 अंक पर आवंटित हुई MBBS सीट

कोटा: प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में स्टेट 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत काउंसलिंग चल रही है. इसके तीसरे राउंड का परिणाम बुधवार रात को जारी किया गया. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमबीबीएस की सरकारी फीस वाली सीट पर एडमिशन 26451 ऑल इंडिया रैंक वाले कैंडिडेट को मिल गया है. जिसके नीट यूजी में स्कोर 527 थे. दूसरे राउंड में जहां पर राजस्थान और सेंट्रल काउंसलिंग में काफी अंतर था, यह अंतर तीसरे राउंड में खत्म हो गया है.

एनआरआई कोटा में सभी कैंडिडेट्स को एडमिशन: उन्होंने बताया कि सेंट्रल काउंसलिंग के तीसरे राउंड में जहां पर 26178 रैंक वाले कैंडिडेट को 527 अंक पर एमबीबीएस की जनरल कोटा से सीट मिली थी. राजस्थान के तीसरे राउंड में भी इसके आसपास ही रही है. मिश्रा ने बताया कि सरकारी कॉलेज की बात की जाए, तो एनआरआई कोटा में सभी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल गया है. इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक भी 1282271 रही. ऐसे में 117 नीट स्कोर पर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज आवंटित हुआ है, लेकिन इसके तहत एमबीबीएस की पूरी ​फीस करीब सवा करोड़ रहेगी.

राजस्थान की क्लोजिंग रैंक 14 अंक नीचे गिरी: परिजात मिश्रा ने बताया कि दूसरे राउंड में राजस्थान की क्लोजिंग रैंक 16814 अंक जनरल कैटेगरी की थी. इस पर 541 अंक थे. वहीं सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड में यह 529 थी. सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे से तीसरे राउंड में यह दो अंक नीचे गिरकर 527 पर पहुंची है. जिसमें 26178 रैंक है. जबकि राजस्थान की काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक 14 अंक गिर गई है. जबकि रैंक की बात की जाए, तो यह 9637 रैंक नीचे गिरी है.