NEET UG 2025 राजस्थान काउंसलिंग: तीसरे राउंड में 26451 रैंक, 527 अंक पर आवंटित हुई MBBS सीट

एनआरआई कोटा के तहत सभी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल गया है. हालांकि इनकी पूरी एमबीबीएस फीस करीब सवा करोड़ रुपए होगी.

NEET UG 2025
नीट यूजी 2025 (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 9:18 PM IST

3 Min Read
कोटा: प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में स्टेट 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत काउंसलिंग चल रही है. इसके तीसरे राउंड का परिणाम बुधवार रात को जारी किया गया. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमबीबीएस की सरकारी फीस वाली सीट पर एडमिशन 26451 ऑल इंडिया रैंक वाले कैंडिडेट को मिल गया है. जिसके नीट यूजी में स्कोर 527 थे. दूसरे राउंड में जहां पर राजस्थान और सेंट्रल काउंसलिंग में काफी अंतर था, यह अंतर तीसरे राउंड में खत्म हो गया है.

एनआरआई कोटा में सभी कैंडिडेट्स को एडमिशन: उन्होंने बताया कि सेंट्रल काउंसलिंग के तीसरे राउंड में जहां पर 26178 रैंक वाले कैंडिडेट को 527 अंक पर एमबीबीएस की जनरल कोटा से सीट मिली थी. राजस्थान के तीसरे राउंड में भी इसके आसपास ही रही है. मिश्रा ने बताया कि सरकारी कॉलेज की बात की जाए, तो एनआरआई कोटा में सभी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल गया है. इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक भी 1282271 रही. ऐसे में 117 नीट स्कोर पर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज आवंटित हुआ है, लेकिन इसके तहत एमबीबीएस की पूरी ​फीस करीब सवा करोड़ रहेगी.

पढ़ें: NEET UG 2025: MCC ने बदला सेंट्रल व स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल, स्टेट सीट अलॉटमेंट 1 नवंबर के बाद

राजस्थान की क्लोजिंग रैंक 14 अंक नीचे गिरी: परिजात मिश्रा ने बताया कि दूसरे राउंड में राजस्थान की क्लोजिंग रैंक 16814 अंक जनरल कैटेगरी की थी. इस पर 541 अंक थे. वहीं सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड में यह 529 थी. सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे से तीसरे राउंड में यह दो अंक नीचे गिरकर 527 पर पहुंची है. जिसमें 26178 रैंक है. जबकि राजस्थान की काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक 14 अंक गिर गई है. जबकि रैंक की बात की जाए, तो यह 9637 रैंक नीचे गिरी है.

पढ़ें: NEET UG 2025: सेंट्रल काउंसलिंग के तीसरे राउंड में 26178 रैंक, 527 अंक पर मिली MBBS सीट

अब आगे इन बातों का रखें विशेष ध्यान-

  1. फाइनल सीट रिजल्ट्स डिक्लेरेशन के बाद कैंडिडेट 6 से 8 नवंबर के मध्य ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे.
  2. यह स्वयं के रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी व पासवर्ड से जनरेट होगा.
  3. ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सरकारी, प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है, उन्हें 6 से 8 नवंबर के बीच एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के एकेडमिक ब्लॉक में अपने ओरिजिनल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थिति देनी होगी.
  4. कैंडिडेट को दो सेट्स में अपने सब्मिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी लेकर जाना होगा.
  5. फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म के पेज नंबर 3 पर दिए सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ दो सेट स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, अलॉटमेंट लेटर में दी गई फीस शुल्क की पेमेंट स्लिप भी साथ ले जानी होगी.
  6. यह प्रक्रिया उक्त कैंडिडेट को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करनी है.

सरकारी फीस पर एमबीबीएस सीट पर यह रही तीसरे राउंड की कटऑफ:

कैटेगरीक्लोजिंग रैंकNEET UG स्कोर
जनरल बॉयज26451 527
जनरल गर्ल्स26246 527
ओबीसी बॉयज 26647526
ओबीसी गर्ल्स 26635626
ईडब्ल्यूएस बॉयज30221522
ईडब्ल्यूएस गर्ल्स 30220522
एमबीसी बॉयज 27561525
एमबीसी गर्ल्स 31128519
एससी बॉयज136959441
एससी गर्ल्स136808 441
एसटी नॉन ट्राइबल बॉयज 155440430
एसटी नॉन ट्राइबल गर्ल्स 159550427
एसटी ट्राइबल एरिया बॉयज 324699346
एसटी ट्राइबल एरिया गर्ल्स326440345


सरकारी मैनेजमेंट एमबीबीएस सीट पर यह रही तीसरे राउंड की कटऑफ:

कैटेगरीक्लोजिंग रैंकNEET UG स्कोर
जनरल बॉयज55389499
जनरल गर्ल्स53567499
ओबीसी बॉयज 58152 495
ओबीसी गर्ल्स58043495
ईडब्ल्यूएस बॉयज67522487
ईडब्ल्यूएस गर्ल्स 70018485
एमबीसी बॉयज 94377468
एमबीसी गर्ल्स 116899332
एससी बॉयज358335332
एससी गर्ल्स368883328
एसटी नॉन ट्राइबल बॉयज 297786358
एसटी नॉन ट्राइबल गर्ल्स 249789 380
एसटी ट्राइबल एरिया बॉयज 1270515119
एसटी ट्राइबल एरिया गर्ल्स1302525115

