NEET UG 2025 राजस्थान काउंसलिंग: तीसरे राउंड में 26451 रैंक, 527 अंक पर आवंटित हुई MBBS सीट
एनआरआई कोटा के तहत सभी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल गया है. हालांकि इनकी पूरी एमबीबीएस फीस करीब सवा करोड़ रुपए होगी.
Published : November 5, 2025 at 9:18 PM IST
कोटा: प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में स्टेट 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत काउंसलिंग चल रही है. इसके तीसरे राउंड का परिणाम बुधवार रात को जारी किया गया. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमबीबीएस की सरकारी फीस वाली सीट पर एडमिशन 26451 ऑल इंडिया रैंक वाले कैंडिडेट को मिल गया है. जिसके नीट यूजी में स्कोर 527 थे. दूसरे राउंड में जहां पर राजस्थान और सेंट्रल काउंसलिंग में काफी अंतर था, यह अंतर तीसरे राउंड में खत्म हो गया है.
एनआरआई कोटा में सभी कैंडिडेट्स को एडमिशन: उन्होंने बताया कि सेंट्रल काउंसलिंग के तीसरे राउंड में जहां पर 26178 रैंक वाले कैंडिडेट को 527 अंक पर एमबीबीएस की जनरल कोटा से सीट मिली थी. राजस्थान के तीसरे राउंड में भी इसके आसपास ही रही है. मिश्रा ने बताया कि सरकारी कॉलेज की बात की जाए, तो एनआरआई कोटा में सभी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल गया है. इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक भी 1282271 रही. ऐसे में 117 नीट स्कोर पर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज आवंटित हुआ है, लेकिन इसके तहत एमबीबीएस की पूरी फीस करीब सवा करोड़ रहेगी.
राजस्थान की क्लोजिंग रैंक 14 अंक नीचे गिरी: परिजात मिश्रा ने बताया कि दूसरे राउंड में राजस्थान की क्लोजिंग रैंक 16814 अंक जनरल कैटेगरी की थी. इस पर 541 अंक थे. वहीं सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड में यह 529 थी. सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे से तीसरे राउंड में यह दो अंक नीचे गिरकर 527 पर पहुंची है. जिसमें 26178 रैंक है. जबकि राजस्थान की काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक 14 अंक गिर गई है. जबकि रैंक की बात की जाए, तो यह 9637 रैंक नीचे गिरी है.
अब आगे इन बातों का रखें विशेष ध्यान-
- फाइनल सीट रिजल्ट्स डिक्लेरेशन के बाद कैंडिडेट 6 से 8 नवंबर के मध्य ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे.
- यह स्वयं के रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी व पासवर्ड से जनरेट होगा.
- ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सरकारी, प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है, उन्हें 6 से 8 नवंबर के बीच एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के एकेडमिक ब्लॉक में अपने ओरिजिनल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थिति देनी होगी.
- कैंडिडेट को दो सेट्स में अपने सब्मिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी लेकर जाना होगा.
- फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म के पेज नंबर 3 पर दिए सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ दो सेट स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, अलॉटमेंट लेटर में दी गई फीस शुल्क की पेमेंट स्लिप भी साथ ले जानी होगी.
- यह प्रक्रिया उक्त कैंडिडेट को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करनी है.
सरकारी फीस पर एमबीबीएस सीट पर यह रही तीसरे राउंड की कटऑफ:
|कैटेगरी
|क्लोजिंग रैंक
|NEET UG स्कोर
|जनरल बॉयज
|26451
|527
|जनरल गर्ल्स
|26246
|527
|ओबीसी बॉयज
|26647
|526
|ओबीसी गर्ल्स
|26635
|626
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|30221
|522
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|30220
|522
|एमबीसी बॉयज
|27561
|525
|एमबीसी गर्ल्स
|31128
|519
|एससी बॉयज
|136959
|441
|एससी गर्ल्स
|136808
|441
|एसटी नॉन ट्राइबल बॉयज
|155440
|430
|एसटी नॉन ट्राइबल गर्ल्स
|159550
|427
|एसटी ट्राइबल एरिया बॉयज
|324699
|346
|एसटी ट्राइबल एरिया गर्ल्स
|326440
|345
सरकारी मैनेजमेंट एमबीबीएस सीट पर यह रही तीसरे राउंड की कटऑफ:
|कैटेगरी
|क्लोजिंग रैंक
|NEET UG स्कोर
|जनरल बॉयज
|55389
|499
|जनरल गर्ल्स
|53567
|499
|ओबीसी बॉयज
|58152
|495
|ओबीसी गर्ल्स
|58043
|495
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|67522
|487
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|70018
|485
|एमबीसी बॉयज
|94377
|468
|एमबीसी गर्ल्स
|116899
|332
|एससी बॉयज
|358335
|332
|एससी गर्ल्स
|368883
|328
|एसटी नॉन ट्राइबल बॉयज
|297786
|358
|एसटी नॉन ट्राइबल गर्ल्स
|249789
|380
|एसटी ट्राइबल एरिया बॉयज
|1270515
|119
|एसटी ट्राइबल एरिया गर्ल्स
|1302525
|115