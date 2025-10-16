ETV Bharat / state

NEET UG 2025: कई घंटों से नहीं चल रही MCC की वेबसाइट, कैंडिडेट हो रहे परेशान, 2 नए कॉलेज भी जुड़े

एमसीसी की वेबसाइट में दो नए मेडिकल कॉलेज जोड़े गए हैं.

Students at exam center
परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट्स (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 10:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर चल रही मेडिकल काउंसलिंग के तहत एमबीबीएस प्रवेश के लिए प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा सेंट्रल काउंसलिंग में मेडिकल काउंसिल कमेटी की वेबसाइट दिनभर से नहीं चल रही. इसके चलते कैंडीडेट्स खासे परेशान हो रहे हैं.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि गुरुवार सुबह से ही एमसीसी की वेबसाइट नहीं चल रही है. कैंडिडेट चॉइस फीलिंग नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा अपनी पहले से भरी हुई चॉइस को रिअरेंज या फिर एडिट नहीं कर पा रहे हैं. दूसरी तरफ वेबसाइट में दो नए मेडिकल कॉलेज जुड़े हैं. यानी कि ईएसआईसी में बेनटुना गुवाहाटी और वाराणसी उत्तर प्रदेश है. जिनमें 50-50 सीट नहीं जुड़ी हैं, लेकिन सेंट्रल काउंसलिंग के तहत 15 फीसदी यानी 7-8 सीट सेंट्रल काउंसलिंग के तीसरे राउंड में जुड़ेगी.

पढ़ें: NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1855 सीट में कम फीस वाली केवल 61

मिश्रा का कहना है कि संभवत इसी कारण से एमसीसी की वेबसाइट नहीं चल रही है. कैंडिडेट्स को इन दोनों कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने का भी मौका मिलेगा. ऐसे में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की फैसिलिटी कैंडिडेट्स को आगे मिलेगी. वहीं सीट अलॉटमेंट का परिणाम भी 18 अक्टूबर को जारी होना था. इसमें भी देरी हो सकती है. इसके बाद रिपोर्टिंग और कॉलेज में जॉइनिंग का शेड्यूल भी बदलेगा. मिश्रा का कहना है कि कैंडिडेट्स को इससे राहत भी मिलने वाली है, क्योंकि दिवाली के के बाद अब रिपोर्टिंग कर पाएंगे. पहले के शेड्यूल में दिवाली के दिनों में ही उन्हें रिपोर्टिंग करनी थी. तीसरे राउंड का शेड्यूल पहले भी कई बार बदला जा चुका है.

TAGGED:

MCC WEBSITE DOWN
WO ESIC COLLEGES ADDED
THIRD ROUND SCHEDULE OF NEET UG
एमसीसी की वेबसाइट ठप
NEET UG 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1855 सीट में कम फीस वाली केवल 61

EPFO का बड़ा फैसला: नौकरी छोड़ने पर नहीं होगी पैसे की दिक्कत, तुरंत कर सकेंगे यह काम

भारत-किर्गिस्तान मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला, दोनों देशों के बीच बनी सहमति

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.