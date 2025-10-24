ETV Bharat / state

NEET UG 2025: MCC ने बदला सेंट्रल व स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल, स्टेट सीट अलॉटमेंट 1 नवंबर के बाद

एमसीसी की ऑल इंडिया 15 प्रतिशत (सेंट्रल) काउंसलिंग शेड्यूल फिर बदल गया. इससे 85 फीसदी स्टेट कोटा काउंसलिंग शेड्यूल भी बदला गया.

Students returning after taking the NEET exam in Kota in May 2025
कोटा में मई 2025 में नीट परीक्षा देकर लौटते स्टूडेंट्स (ETV Bharat Kota (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 8:03 AM IST

कोटा: नीट यूजी 2025 परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए चल रही मेडिकल काउंसिल कमेटी (एमसीसी) की ऑल इंडिया 15 फीसदी (सेंट्रल) काउंसलिंग का शेड्यूल फिर बदल दिया गया. इसके साथ ही 85 फीसदी स्टेट कोटा (स्टेट) काउंसलिंग के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया. देश के सभी स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड के जरिए कराई जा रही स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड का सीट एलॉटमेंट अब 1 नवंबर के बाद होगा.

निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमसीसी ने 22 अक्टूबर को सेंट्रल काउंसलिंग के तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट का परिणाम जारी किया था. इसके तहत कैंडिडेट को 24 अक्टूबर तक अलॉट किए कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी थी, लेकिन गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कॉलेज रिपोर्टिंग डेट बढ़ाकर 1 नवंबर तक कर दी गई. इसके बाद एमसीसी सेंट्रल काउंसलिंग से तीसरे राउंड तक के ज्वाइन कैंडिडेट का डाटा स्टेट काउंसलिंग बोर्ड को उपलब्ध कराएगी. इसके बाद स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड सेंट्रल काउंसलिंग में ज्वाइन कर चुके कैंडिडेट्स को अपनी मेरिट लिस्ट से हटा देंगे. ऐसे में 1 नवंबर के बाद ही स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी होगा. अधिकांश राज्यों में तीसरे राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. कुछ राज्यों में जारी है.

इसलिए राहत : विशेषज्ञ पारिजात मिश्रा ने बताया कि सेंट्रल काउंसलिंग में कैंडिडेट्स को इस रिपोर्टिंग तारीख बढ़ने से राहत मिली है, क्योंकि दीपावली अवकाश के कारण ट्रेन व बस में आरक्षण नहीं मिल पा रहा था. हवाई यात्रा का किराया भी ज्यादा बढ़ गया था.

