NEET UG 2025: सेंट्रल काउंसलिंग के तीसरे राउंड में 26178 रैंक, 527 अंक पर मिली MBBS सीट
पहली बार ऑल इंडिया काउंसलिंग में शामिल ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, जयपुर को भी कैंडिडेट्स ने प्रमुखता दी.
Published : October 22, 2025 at 6:21 PM IST
कोटा: नीट यूजी 2025 के परिणाम के आधार पर एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए काउंसलिंग चल रही है. जिसके तहत सेंट्रल काउंसलिंग का तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट का परिणाम जारी हो गया है. इसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 26178 रैंक पर एमबीबीएस की सरकारी कॉलेज की सीट अलॉट हो गई है. इस रैंक पर कैंडिडेट के 527 अंक हैं.
इस रैंक पर अलॉट हुई सीट: निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि तीसरे राउंड में देशभर के सभी एम्स की जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 7146 अंक यानी 564 अंक रही. जिप्मेर पांडिचेरी और कराईकाल की बात की जाए, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 5731 रैंक पर सीट अलॉट हुई. यहां पर 569 अंक नीट स्कोर था. वहीं ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे में एमबीबीएस कोर्स के लिए ईडब्ल्यूएस में 29997, ओबीसी में 26231, एससी में 136392 व एसटी में 162975 क्लोजिंग रैंक रही. डीम्ड यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज की 903723 क्लोजिंग रैंक रही. जिसमें नीट स्कोर 178 अंक रहा. डेंटल कॉलेज की 766013 क्लोजिंग रैंक रही. इस पर नीट स्कोर 208 अंक है.
जयपुर के ईएसआईसी कॉलेज को भी मिली प्राथमिकता: पहली बार ऑल इंडिया काउंसलिंग में शामिल राजस्थान के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, जयपुर को भी कैंडिडेट्स ने प्रमुखता दी. इसकी ऑल इंडिया कोटे में क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी में 6481 (566), ओबीसी में 8056 (561) व एससी में 71773 (484) क्लोजिंग रैंक रही.
कैंडिडेट्स को स्वयं उपस्थित होकर करनी होगी रिपोर्टिंग: पारिजात मिश्रा ने बताया कि कैंडिडेट्स को अपना व्यक्तिगत अलॉटमेंट लेटर एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा. इसके बाद उन्हें एमसीसी की जारी रिवाइज्ड जॉइनिंग शेड्यूल के अनुसार अपने अलाॅटेड कॉलेज पर ओरिजनल दस्तावेज व फीस के साथ स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्ट करना होगा. यह एमसीसी का तृतीय राउंड काउंसलिंग है. ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें पहली बार इस काउन्सलिंग से कॉलेज अलॉट हुआ है और अगर वे कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं और फाइनली जॉइन नहीं करना चाहते, तो वे एग्जिट विथ फॉरफिटर ऑफ सिक्योरिटी डिपाजिट के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं. ऐसे में जमा की गई सिक्योरिटी डिपाजिट जब्त हो जाएगी.
उन्होंने बताया कि ऐसे कैंडिडेट अब ऑल इंडिया काउंसलिंग की पात्रता से भी बाहर हो जाएंगे. अगर अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट हैं, तो एडमिशन ले सकते हैं. उन्हें अपने ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स व कॉलेज फीस भी डिपाजिट करनी होगी. ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने तीसरे राउंड से अलॉटेड कॉलेज में एक बार एडमिशन ले लिया है, वे अब अग्रिम किसी भी ऑल इंडिया व स्टेट कोटे काउंसलिंग राउंड में शामिल होने की पात्रता नहीं रख पाएंगे.
ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटा:
|कैटेगिरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|26178
|527
|ईडब्ल्यूएस
|29997
|522
|ओबीसी
|26231
|527
|एससी
|136392
|441
|एसटी
|162975
|425
देश के सभी एम्स की क्लोजिंग रैंक:
|कैटेगिरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|7143
|564
|ईडब्ल्यूएस
|12057
|550
|ओबीसी
|8617
|559
|एससी
|51471
|501
|एसटी
|70969
|485
जिप्मेर पांडिचेरी व कराईकल:
|कैटेगिरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|5731
|569
|ईडब्ल्यूएस
|8126
|561
|ओबीसी
|7700
|562
|एससी
|46346
|505
|एसटी
|71488
|484
15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटे की बीडीएस:
|कैटेगिरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|49462
|502
|ईडब्ल्यूएस
|60380
|493
|ओबीसी
|51192
|501
|एससी
|187809
|412
|एसटी
|241599
|384