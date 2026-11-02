प्रयागराज में नीट की छात्रा ने किया सुसाइड, पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली
पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:05 PM IST
प्रयागराज : झुंसी थाना क्षेत्र में रिजल्ट आने से 2 घंटे पहले ही छात्रा ने सुसाइड कर लिया. छात्रा ने अपने ही पिता के लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही झूसी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस की जांच पड़ताल में अभी तक कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या की वजह नीट में असफलता को बता रही है. छात्रा काफी दिनों से परेशान और गुमसुम रह रही थी. छात्रा के पिता देवराज शर्मा राष्ट्रीय एनएचएआई के सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं.
इंस्पेक्टर झुंसी प्रवीण कुमार ने बताया, त्रिवेणीपुरम कालोनी में देवराज अपनी पत्नी और बेटा-बेटी का साथ रहते हैं. बेटा ऋषि देहरादून से बीटेक की पढ़ाई कर रहा है. जबकि बेटी रितु नीट की तैयारी कर रही थी. सोमवार को नीट काउंसलिंग के तीसरे चरण का परिणाम आना था, जिसको लेकर वह डिप्रेशन में थी.
रितु का चयन भी हो गया था. बावजूद उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है. शुरुआती पूछताछ में परिजनों ने बताया कि रितु पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रही थी. हालांकि, उसके इस कदम के पीछे कोई अन्य वजह भी है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है.
गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इंस्पेक्टर झुंसी प्रवीण कुमार ने बताया, परिजनों से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने आएगी.
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