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प्रयागराज में नीट की छात्रा ने किया सुसाइड, पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली

नीट की छात्रा ने किया सुसाइड ( Photo Credit; Prayagraj News )

प्रयागराज : झुंसी थाना क्षेत्र में रिजल्ट आने से 2 घंटे पहले ही छात्रा ने सुसाइड कर लिया. छात्रा ने अपने ही पिता के लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही झूसी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस की जांच पड़ताल में अभी तक कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या की वजह नीट में असफलता को बता रही है. छात्रा काफी दिनों से परेशान और गुमसुम रह रही थी. छात्रा के पिता देवराज शर्मा राष्ट्रीय एनएचएआई के सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं.