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कानपुर: कमरे में फंदे से लटका मिला नीट छात्र का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र के विद्यार्थी नगर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र का शव मंगलवार को संदिग्ध परिस्थिती में उसके कमरे में फंदे से लटका मिला, घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया, मृतक के परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेकर, जांच पड़ताल शुरू कर दी.



कानपुर में मिला छात्र का शव: पनकी थाना प्रभारी दिनेश सिंह के अनुसार, मृतक की पहचान 22 वर्षीय अमित कुमार पटेल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से वाराणसी के मिर्जा का निवासी था, अमित पिछले दो वर्षों से कानपुर में किराए का कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था. उसके साथ उसका बड़ा भाई अजीत भी रहता था, जो बीटेक का छात्र है, लेकिन पिछले दो महीनों से अमित कमरे पर अकेला ही रह रहा था.



शव कुर्सी के सहारे फंदे से लटका मिला: बड़े भाई अजीत ने बताया कि सोमवार शाम को जब वह गांव से वापस कानपुर लौटा, तो सफर के दौरान उन्होंने अमित को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जब वह कमरे पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला था और अमित का शव कुर्सी के सहारे फंदे से लटका हुआ था. भाई की चीख सुनकर स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को सूचित किया गया.



परिजनों ने घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया है. उनका आरोप है कि अमित की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया है. परिजनों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए. पनकी थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट व प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.