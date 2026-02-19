लखनऊ में NEET छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर कार सिखाई; प्रेग्नेंट होने पर की शादी, बेटी पैदा होने पर छोड़कर भागा
एसएचओ चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि फरार कैब ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
Published : February 19, 2026 at 10:31 PM IST
लखनऊ : राजधानी में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि कैब ड्राइवर ने छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म किया और फिर प्रेग्नेंट होने पर मंदिर में शादी कर ली. आरोप है कि युवती ने जब बेटी को जन्म दिया, तो प्रेमी उसे छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
एसएचओ चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी और उसके परिवार द्वारा धमकी दिए जाने की भी बात सामने आई है. पुलिस साक्ष्य जुटा रही है और फरार कैब ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
पीड़िता के मुताबिक, पीड़िता दिसंबर 2022 में वाराणसी से लखनऊ नीट की तैयारी करने आई थी. वह चिनहट में किराए पर रहकर कोचिंग जाती थी. जुलाई 2023 में उसकी मुलाकात कैब ड्राइवर आदित्य यादव से हुई.
आरोप है कि कैब ड्राइवर ने उसे रोजाना कोचिंग लाने ले जाने का भरोसा देकर दोस्ती कर ली. कैब ड्राइवर ने छात्रा को मुफ्त में कार चलाना सिखाया और बातों ही बातों में उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया.
पीड़िता का आरोप है कि एक दिन कैब ड्राइवर उसे बहाने से अपने कमरे पर ले गया, वहां नशीला पदार्थ पिलाकर बेसुध कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. छात्रा जब प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी ने दो दोस्तों की मौजूदगी में उससे मंदिर में शादी कर ली.
पीड़िता के मुताबिक, शादी के बाद दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे. 2 फरवरी 2026 को पीड़िता ने एक निजी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया. आरोप है कि डिस्चार्ज होने के तीन दिन बाद आरोपी दवाई लेने जा रहा हूं कहकर घर से निकला और फिर वापस नहीं आया. पीड़िता का आरोप है कि फोन से संपर्क करने पर उसने दोनों को अपनाने से मना कर दिया.