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हिसार की छात्रा सिमरन ने की खुदकुशी, पिता बोले-"NEET परीक्षा रद्द होने से तनाव में थी"

हिसार की छात्रा सिमरन ने की खुदकुशी ( ETV Bharat )

हिसार:हिसार के बरवाला क्षेत्र के गांव ढाणी खान बहादुर की 19 वर्षीय छात्रा सिमरन की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है. परिजनों के अनुसार सिमरन ने खुदकुशी कर ली. उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और अंतिम संस्कार कर दिया गया. डॉक्टर बनने का सपना रह गया अधूरा: सिमरन बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी. उसने दसवीं और बारहवीं में अच्छे अंक हासिल किए थे. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर कोर्स के लिए उसका चयन भी हो गया था, लेकिन उसने एमबीबीएस करने का सपना नहीं छोड़ा. इसी लक्ष्य को लेकर वह राजस्थान के सीकर में दो वर्षों तक कोचिंग करती रही और लगातार NEET की तैयारी में जुटी रही. पिता बोले-"NEET परीक्षा रद्द होने से तनाव में थी" (ETV Bharat) परीक्षा रद्द होने के बाद बढ़ा मानसिक दबाव: परिजनों का कहना है कि NEET परीक्षा रद्द होने के बाद सिमरन काफी तनाव में रहने लगी थी. वह तीसरी बार परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी. घटना वाले दिन उसके पिता ड्यूटी पर थे. कुछ देर बाद सूचना मिली कि सिमरन की तबीयत बिगड़ गई है. अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत की पुष्टि हुई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.