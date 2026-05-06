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MBBS छात्र के मोबाइल ने खोला राज, 60 लाख में डील..NEET सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार

नालंदा में NEET परीक्षा का सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ. पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

NEET Solver Gang Arrested In Nalanda
नालंदा में NEET परीक्षा का सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 6, 2026 at 10:56 AM IST

4 Min Read
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नालंदा: NEET UG 2026 परीक्षा में फर्जी सॉल्वर बैठाने वाले गिरोह के मामले में नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों ने नीट परीक्षा पास करने के लिए गिरोह के मुख्य सरगनाओं के साथ 50 से 60 लाख रुपए में डील पक्की की थी. एडवांस के तौर पर डेढ़ से दो लाख रुपए भी दे चुके थे.

अब तक 7 की गिरफ्तारी: पुलिस ने पूर्व में पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही और मोबाइल साक्ष्यों के आधार पर इन्हें विभिन्न जिलों के परीक्षा केंद्रों से दबोचा है. इस मामले में अब तक कुल सात आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है.

NEET Solver Gang Arrested In Nalanda
नालंदा पुलिस की प्रेस रिलीज (्)

लाखों में हुई थी डील: पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. बताया कि नीट परीक्षा पास कराने के लिए गैंग के मुख्य सरगना उज्जवल राज उर्फ राजा बाबू, अवधेश कुमार और अमन कुमार सिंह के साथ उनकी 50 से 60 लाख रुपए में डील तय हुई थी. परीक्षा से पहले ही 1.5 से 2 लाख रुपए एडवांस दिए थे. मुख्य सरगना अवधेश कुमार की गिरफ्तारी के कारण वे परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर को नहीं बैठा सके.

एमबीबीएस का छात्र भी शामिल: अवधेश कुमार विम्स कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र है. इसे तीन मई को नीट परीक्षा को लेकर चलाये जा रहे रोको-टोको अभियान में पकड़ा गया था. तलाशी के दौरान सकॉर्पियो में रखे 2 लाख 95 हजार रुपये बरामद हुए थे. इसके अलावे तीन मोबाइल फोन और दो लग्जरी गाड़ी, जिसमें स्कॉर्पियो और ब्रेजा बरामद हुई थी. मोबाइल जांच से खुलासा हुआ कि ये लोग अभ्यर्थी से लाखों रुपये में डील किए थे. मोबाइल में अभ्यर्ती के एडमिट कार्ड और चैट मिले.

अलग-अलग जिलों से गिरफ्तारी: पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि उज्ज्वल उर्फ रारा बाबू भी पावापुरी मेडिकल कॉलेज में 2022 बैच का छात्र है. इसके खिलाफ पहले से सीबीआई ने केस दर्ज कर रखा है. नालंदा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सीतामढ़ी जिले के टाउन थाना क्षेत्र के साउथ गेट सदर अस्पताल निवासी डॉ. नरेश कुमार दास के पुत्र हर्षराज, मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र मनोज कुमार, बोचहा थाना क्षेत्र निवासी अभिषेक रंजन के पुत्र गौरव कुमार तथा हथौरी थाना क्षेत्र बलुआ निवासी कुशेश्वर साह के पुत्र सुभाष कुमार के रूप में हुई है.

मोबाइल साक्ष्यों से खुला बड़ा नेक्सस: राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने पावापुरी चौक पर 2-3 मई की रात वाहन चेकिंग के दौरान विम्स के एमबीबीएस छात्र अवधेश कुमार को उसके दो अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था. पुलिस ने जब अवधेश का मोबाइल खंगाला, तो इस बड़े नेक्सस से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे.

"मोबाइल से मिले सुराग के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने औरंगाबाद, जमुई और मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर परीक्षा केंद्रों से चार आरोपियों को हिरासत में लिया. पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं. सभी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल में भेज दिया गया है. इस मामले में अब तक कुल 7 अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है." -सुनील कुमार सिंह, राजगीर डीएसपी, नालंदा

अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी: अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है. इस छापेमारी टीम में गिरियक अंचल निरीक्षक सुमंत कुमार, पावापुरी थानाध्यक्ष गौरव कुमार सिंह, छबीलापुर थानाध्यक्ष अनोज कुमार पाठक, कतरीसराय थाना के मुकुंद भारती, पावापुरी थाने के प्रमोद कुमार सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे.

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