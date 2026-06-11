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परीक्षाओं में गड़बड़ियों के विरोध में यूथ कांग्रेस का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

मशाल जुलूस का नेतृत्व भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने किया. जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशालें लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से प्रदर्शन किया और पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ अपना आक्रोश जताया. इस दौरान “पेपर लीक बंद करो”, “छात्रों को न्याय दो” और “युवाओं का भविष्य सुरक्षित करो” जैसे नारों से माहौल गूंज उठा.

सीकर : देश में नीट (NEET) समेत कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों, पेपर लीक और लचर परीक्षा प्रबंधन के विरोध में राजस्थान के सीकर में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर में एक विशाल मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत आयोजित इस प्रदर्शन में भारी संख्या में छात्र, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ रोकने तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की.

छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ : सभा को संबोधित करते हुए उदयभानु चिब ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा घोटालों ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है तथा उनके भविष्य को संकट में डाल दिया है. चिब ने कहा कि हाल के वर्षों में नीट, सीबीएसई, एसएससी जीडी और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं, जो परीक्षा प्रणाली की गंभीर विफलता को दर्शाती हैं.

इस्तीफा दे केंद्रीय शिक्षा मंत्री : उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की. उनका कहना था कि शिक्षा मंत्रालय परीक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने में असफल रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लागू नहीं किए जाते, तब तक युवा कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.

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सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में लिया भाग : प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी विकास छिकारा, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सुधींद्र मूंड, अभिषेक चौधरी, अनिल चौपड़ा, विकास मूंड, ओमप्रकाश नागा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. इसके अलावा तनसुख ओला, सुभाष राव, पूर्व अध्यक्ष सुधीर प्रताप ओला, सुरेंद्र कुमार और रणवीर सिंह खंडेला सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया. NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने कहा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. इससे युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है.