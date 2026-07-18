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चंडीगढ़ के NEET टॉपर्स से जानें- सफलता का मंत्र, कैसे की परीक्षा की तैयारी? अब पसंदीदा कॉलेज में दाखिले का इंतजार

UGC NEET Result 2026 ( ETV Bharat )

पंचकूला: राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी-2026 का नतीजा गुरुवार की रात घोषित किया गया. भले ही नीट की परीक्षा एक बार लीक होने के बाद दोबारा ली गई हो, लेकिन छात्रों के सार्थक प्रयास कम नहीं हुए. नतीजतन परीक्षा में सफल रहने वाले छात्र देश भर से सामने आए. चंडीगढ़ से भी कई छात्र टॉप-100 में शामिल रहे. कोचिंग सेंटर ऐलेन में तैयारी कर सफल होने वाले ऐसे ही कुछ छात्रों से ईटीवी भारत ने बातचीत कर उनके प्रयासों के बारे में जाना. सभी टॉपर्स ने पढ़ाई को लेकर अपने-अपने तौर-तरीकों को सांझा किया और बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी फैकल्टी-डाउट क्लियरेंस और सेल्फ स्टडी को मैनेज किया. तैयारी से पहले सब्जेक्ट क्लियर रखें: कोचिंग सेंटर ऐलेन के स्टूडेंट माधवन महाजन ने चंडीगढ़ से टॉप कर ऑल इंडिया रैंक (एआईआर-44) हासिल किया है. उन्होंने ईटीवी भारत से अपना अनुभव सांझा करते हुए कहा कि "रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करनी है, इससे जरूरी प्लानिंग को सही से एग्जीक्यूट करना होना चाहिए. स्टूडेंट को ये स्पष्ट होना चाहिए कि करना क्या है, ताकि उसके अनुसार ही आगे बढ़ा जा सके. अपनी योजना को या तो लिख लिया जाए या फिर प्लानिंग को याद रखा जाए. ये सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए." माधवन महाजन ने कहा कि उनके लिए सबसे अधिक मुश्किल सब्जेक्ट बायो का रहा, लेकिन विषय के डाउट फैकल्टी (टीचरों) की मदद से दूर किए जाते रहे. इसके अलावा प्रश्नों की प्रेक्टिस जितनी अधिक होगी, उतना क्लियर होता जाता है. प्रश्न देखकर ही पता लग जाता है कि वैसा पहले किया है या नहीं, जिससे आसानी रहती है. मार्गदर्शन के लिए फैकल्टी के संपर्क में रहना जरूरी होता है. चंडीगढ़ ने NEET टॉपर्स से जानें- सफलता का मंत्र, कैसे की परीक्षा की तैयारी? (ETV Bharat) रोजना दस घंटे पढ़ाई और कोई टेस्ट मिस नहीं: नीट यूजी-2026 परीक्षा में एआईआर-66 के साथ हर्शुल गर्ग चंडीगढ़ में दूसरे स्थान पर रहे. हर्शुल ने बताया कि परीक्षा से पहले उन्होंने दो वर्ष ऐलेन कोचिंग सेंटर से पढ़ाई की. इस दौरान उनका स्टडी शेड्यूल रोजाना दस घंटे का होता था, जिसमें पांच घंटे कोचिंग सेंटर की पढ़ाई और पांच घंटे वो सेल्फ स्टडी करते थे. इसके अलावा वो रेगुलर टेस्टे देते रहे, यहां तक कि परीक्षा तक कभी कोई टेस्ट मिस नहीं किया. उन्होंने कहा कि उनकी इस पूरी जर्नी में मां-पिता और कोचिंग सेंटर की फैकल्टी ने पूरी मदद की. बताया कि जब कभी कोई समस्या या डाउट होती थी, तो फैकल्टी तुरंत उसे क्लियर कर दिया करते थे. साथ ही उनके सही मार्गदर्शन का खूब फायदा मिला, क्योंकि टीचर बता देते थे कि कब कौन सी बुक से कौन सा प्रश्न करना जरूरी होता था. इस कारण उन्हें कभी भी यहां-वहां नहीं जाना पड़ा. नतीजतन परीक्षा का नतीजा आया और उनकी मेहनत कामयाब रही. टारगेट पर फोकस्ड, लेकिन थकान से बचें: ऑल इंडिया रैंक (एआईआर-29) हासिल करने वाली आशी गोयल ने कहा कि उनकी सफलता में कोचिंग सेंटर की फैकल्टी की बड़ी भूमिका है. वहीं, उन्होंने कहा कि उनका रोजाना कई-कई घंटे पढ़ाई करने से अधिक जरूरी अपने टारगेट को पूरा करने पर अधिक फोकस होता था. जब कभी थकान होती है तो पढ़ाई के घंटे बढ़ाने के बजाय वो दस मिनट की झपकी जरूर लेती थी, ताकि दोबारा उतनी ही एनर्जी के साथ काम किया जा सके. इसके अलावा रोजाना का टारगेट सेट करने के बाद स्वयं को चैलेंज करना भी जरूरी रहता है, जैसे- एक बार जितना कर लिया हो, अगले दिन उससे कुछ अधिक करने पर जोर देना. जब तक स्वयं से थोड़ा अधिक काम नहीं लेंगे तो कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो सकेगा.