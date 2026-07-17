NEET Re-Exam में चमका बनारस का सितारा: आर्यन दुबे बने यूपी टॉपर, ऑल इंडिया में पाई 7वीं रैंक
आईआईटी-बीएचयू के प्रोफेसर के बेटे आर्यन ने परीक्षा रद्द होने के तनाव से उबरकर यह सफलता कैसे हासिल की, जानें उनका पूरा शेड्यूल और टिप्स.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 5:44 PM IST
वाराणसी: नीट री-एग्जाम में वाराणसी के होनहार छात्र आर्यन दुबे ने शानदार प्रदर्शन कर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. आर्यन ने न केवल वाराणसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाते हुए नीट री-एग्जाम में यूपी में टॉप रैंक हासिल की है.
इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर 7वीं रैंक प्राप्त कर अपने परिवार और पूरे बनारस का नाम रोशन किया है. आर्यन एक उच्च शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखते हैं.
शिक्षित परिवार और बहन की प्रेरणा: उनके पिता प्रोफेसर विकास कुमार दुबे IIT-BHU के बायोकेमिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं. वहीं उनकी मां मोनू दुबे भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पीएचडी होल्डर हैं, जो वर्तमान में बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हाउसवाइफ की भूमिका निभा रही हैं. आर्यन की इस बड़ी कामयाबी के बाद अब उनकी छोटी बहन भी 11वीं की पढ़ाई के साथ-साथ NEET की तैयारी में जुटने लगी है. वह अपने बड़े भाई आर्यन को ही अपना रोल मॉडल मानकर चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है.
सफलता के लिए मूल मंत्र: आर्यन अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता के साथ-साथ अपने शिक्षकों के सही मार्गदर्शन को दे रहे हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में आर्यन ने बताया कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले मन में स्पष्टता होनी बेहद जरूरी है. उन्होंने सलाह दी कि छात्रों को बिना रुके कम से कम दो साल तक लगातार कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के साथ पढ़ाई करनी चाहिए. पढ़ाई का मन हो या न हो, लेकिन रोजाना 8 से 10 घंटे तक स्वाध्याय करने का नियम कभी नहीं तोड़ना चाहिए.
9वीं क्लास से ही तय था लक्ष्य: तैयारी के दौरान कोचिंग मॉड्यूल को नियमित रूप से सॉल्व करने और पुराने प्रश्नों पर खास ध्यान देना बेहद फायदेमंद होता है. इसके साथ ही खुद के द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट्स को बार-बार रिवाइज करना भी सफलता की राह आसान बनाता है. छात्रों को खुद को सोशल मीडिया या अन्य बाहरी चीजों से पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना चाहिए और शांत मन से पढ़ाई करनी चाहिए. आर्यन ने बताया कि उन्होंने नौवीं क्लास में ही यह तय कर लिया था कि उन्हें भविष्य में केवल मेडिकल फील्ड में ही अपना करियर बनाना है.
कैंसिलेशन के बाद फ्रस्ट्रेशन और वापसी: उनके माता-पिता ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और रिजल्ट की बिल्कुल चिंता किए बिना केवल मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. आर्यन ने बताया कि पहले एग्जाम कैंसिल होने और फिर री-एग्जाम की घोषणा होने पर वे एक पल के लिए काफी फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे. उस समय भी उन्होंने नीट परीक्षा में 715 अंक हासिल किए थे, इसलिए दोबारा वही स्कोर और रैंक लाने को लेकर वे चिंतित थे. मुश्किल वक्त में उनके परिवार और शिक्षकों ने उनका हौसला बढ़ाया कि जो हमारे वश में नहीं है, उसके बारे में सोचकर समय बर्बाद न करें.
तैयारी का अनोखा तरीका: शुरुआती चार-पांच दिनों के तनाव के बाद आर्यन ने एक बार फिर नए जोश के साथ अपने पुराने शेड्यूल पर काम करना शुरू किया. उनका मानना है कि पहले से ही यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि पेपर आसान आएगा या बहुत कठिन. छात्रों को हमेशा सबसे कठिन पेपर के हिसाब से अपनी तैयारी का स्तर बनाए रखना चाहिए ताकि परीक्षा हॉल में कोई दिक्कत न हो. उन्होंने नीट के विद्यार्थियों को अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री मजबूत करने के लिए JEE Mains के पुराने पेपर्स को भी हल करने की सलाह दी.
सपना है न्यूरोसर्जन बनना: आर्यन का सपना अब AIIMS दिल्ली से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करना और आगे चलकर न्यूरोसर्जरी में विशेषज्ञता हासिल करना है. उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे पूरे यूपी में टॉप करेंगे और देश में सातवीं रैंक लाएंगे. आर्यन के पिता प्रोफेसर विकास दुबे ने गर्व से कहा कि उनके बेटे ने कड़ी मेहनत से आज पूरे परिवार और बनारस का सिर गर्व से ऊंचा किया है. वहीं उनकी मां मोनू पांडे ने बताया कि परीक्षा रद्द होने से निराशा जरूर हुई थी, लेकिन बेटे के इस ऐतिहासिक परिणाम ने उसे धो दिया है.
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