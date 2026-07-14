NEET सॉल्वर गैंग के 'मुन्ना भाई' ने दिया MBBS का पेपर, कोर्ट ने दी पुलिस कस्टडी में एग्जाम की इजाजत
नीट री-एग्जाम सॉल्वर गैंग के सदस्य रंजीत कुमार ने न्यायालय के आदेश पर कड़ी सुरक्षा में विम्स पावापुरी मेडिकल कॉलेज के MBBS की परीक्षा दी.
Published : July 14, 2026 at 12:14 PM IST
नालंदा: नीट री-एग्जाम के दौरान दूसरे के बदले परीक्षा देने बैठे सॉल्वर गैंग के मुन्ना भाई 2022 बैच के छात्र रंजीत कुमार को लखीसराय कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा दिलाया गया. लखीसराय जेल में बंद छात्र ने भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान (विम्स), पावापुरी के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा दी.
लखीसराय मंडल कारा में बंद है छात्र: वह लखीसराय मंडल कारा से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल कॉलेज लाया गया और परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस जेल भेज दिया गया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रंजीत कुमार फिलहाल लखीसराय मंडल कारा में बंद है. एमबीबीएस की चल रही परीक्षा में शामिल होने के लिए उसने न्यायालय से अनुमति मांगी थी.
रंजीत ने अन्य छात्रों के साथ दी परीक्षा: सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की. आदेश के अनुपालन में सोमवार को पुलिस टीम उसे निर्धारित समय पर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची. कॉलेज परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. पुलिस की निगरानी में रंजीत को सीधे परीक्षा कक्ष तक ले जाया गया, जहां उसने अन्य परीक्षार्थियों के साथ निर्धारित समय पर परीक्षा दी.
न्यायालय के आदेश के आधार पर परीक्षा: परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. परीक्षा समाप्त होते ही पुलिस उसे वापस अपनी अभिरक्षा में लेकर लखीसराय मंडल कारा रवाना हो गई. बीम्स की प्राचार्य डॉ. सर्विल कुमारी ने बताया कि छात्र को केवल न्यायालय के आदेश के आधार पर परीक्षा में शामिल कराया गया.
"कॉलेज प्रशासन ने कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा संपन्न कराई. जिसके बाद पुलिस छात्र को लेकर लखीसराय मंडल कारा रवाना हो गई."-डॉ. सर्विल कुमारी, प्राचार्य, बीम्स
रंजीत ने दिया तैनात पुलिस बल का खर्च: प्राचार्य ने बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी को जेल से परीक्षा केंद्र तक लाने-ले जाने और इस दौरान तैनात पुलिस बल पर आने वाला पूरा खर्च रंजीत कुमार को स्वयं वहन करना होगा. रंजीत कुमार का नाम चर्चित नीट सॉल्वर गैंग मामले में सामने आने के बाद उसे लखीसराय से गिरफ्तार किया गया था. मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है.
सॉल्वर गैंग का मुख्य रविशंकर अभी भी फरार: मुकदमा लंबित रहने के बावजूद न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित शर्तों के साथ उसे एमबीबीएस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी, जिसके तहत सोमवार को उसने पुलिस अभिरक्षा में अपनी परीक्षा दी. जबकि NEET री-परीक्षा के सॉल्वर गैंग का मुख्य रविशंकर अब भी लापता है. जिसकी तलाश में EOU व अन्य जुटे हुए है. इस मामले में कुल 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं.
ये भी पढ़ें-
नीट री-एग्जाम केस में EOU का बड़ा एक्शन, 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी
NEET RE-Exam फर्जीवाड़ा: PMCH ने MBBS छात्र को किया निलंबित, मेडिकल कॉलेजों तक पहुंची जांच की आंच