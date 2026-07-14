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NEET सॉल्वर गैंग के 'मुन्ना भाई' ने दिया MBBS का पेपर, कोर्ट ने दी पुलिस कस्टडी में एग्जाम की इजाजत

नालंदा: नीट री-एग्जाम के दौरान दूसरे के बदले परीक्षा देने बैठे सॉल्वर गैंग के मुन्ना भाई 2022 बैच के छात्र रंजीत कुमार को लखीसराय कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा दिलाया गया. लखीसराय जेल में बंद छात्र ने भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान (विम्स), पावापुरी के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा दी.

लखीसराय मंडल कारा में बंद है छात्र: वह लखीसराय मंडल कारा से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल कॉलेज लाया गया और परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस जेल भेज दिया गया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रंजीत कुमार फिलहाल लखीसराय मंडल कारा में बंद है. एमबीबीएस की चल रही परीक्षा में शामिल होने के लिए उसने न्यायालय से अनुमति मांगी थी.

रंजीत ने अन्य छात्रों के साथ दी परीक्षा: सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की. आदेश के अनुपालन में सोमवार को पुलिस टीम उसे निर्धारित समय पर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची. कॉलेज परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. पुलिस की निगरानी में रंजीत को सीधे परीक्षा कक्ष तक ले जाया गया, जहां उसने अन्य परीक्षार्थियों के साथ निर्धारित समय पर परीक्षा दी.

न्यायालय के आदेश के आधार पर परीक्षा: परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. परीक्षा समाप्त होते ही पुलिस उसे वापस अपनी अभिरक्षा में लेकर लखीसराय मंडल कारा रवाना हो गई. बीम्स की प्राचार्य डॉ. सर्विल कुमारी ने बताया कि छात्र को केवल न्यायालय के आदेश के आधार पर परीक्षा में शामिल कराया गया.

"कॉलेज प्रशासन ने कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा संपन्न कराई. जिसके बाद पुलिस छात्र को लेकर लखीसराय मंडल कारा रवाना हो गई."-डॉ. सर्विल कुमारी, प्राचार्य, बीम्स