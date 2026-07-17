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NEET Re-Exam; शामली में राजमिस्त्री की बेटी ने रचा इतिहास, मां बोलीं- "बेटी का सपना था डाॅक्टर बनने का"

थाना भवन क्षेत्र के गांव सोंटा रसूलपुर के रहने वाले राजमिस्त्री की बेटी ने पास किया नीट री-एग्जाम.

मां बुसरा के साथ द्रक्षा
मां बुसरा के साथ द्रक्षा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:48 PM IST

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शामली : 'मंजिल उनको मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है.' ​जी हां, इस मशहूर शेर को शामली जनपद की एक बेटी ने सच कर दिखाया है. होनहार छात्रा ने नीट री-एग्जाम को क्वालीफाई करके न सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि पूरे जनपद का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. परिजनों का कहना है कि बेटी ने सिर्फ अपनी मेहनत और ऑनलाइन पढ़ाई के दम पर यह मुकाम हासिल किया है.

छात्रा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

थाना भवन क्षेत्र के गांव सोंटा रसूलपुर के रहने वाले राजमिस्त्री रागिब की बेटी द्रक्षा ने नीट री-एग्जाम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. छात्रा द्रक्षा ने बताया कि उसने इस बार 583 मार्क्स ऑल इंडिया रैंक 16,632 नीट क्वालीफाई किया है. उन्होंने बताया कि मुझे उम्मीद थी, इसके लिए मैंने मेहनत की थी. मुझे बचपन से ही शौक था डॉक्टर बनने का. डॉक्टर सबकी हेल्प करते हैं. इसलिए मुझे अच्छा लगता था. उन्होंने बताया कि जैसे मैं बड़ी हुई मैंने अपना इंटरेस्ट देखा. पैरेंट्स और टीचर्स ने मुझे और कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूं.

उन्होंने बताया कि बस मेहनत करनी है. उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो. कॉन्फिडेंस अगर आप खुद पर नहीं रखोगे तो और कोई भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं रख पाएगा. एक दो बार आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शन डाउन जाते हैं तो उनको लेकर आपको घबराना नहीं है. यह अप-डाउन आते रहते हैं.

उन्होंने बताया कि लाइफ में आपको अगर कोई चीज चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी है. तैयारी मैंने ऑनलाइन ही चूज की, क्योंकि ऑफलाइन का इतनी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी. ऑफलाइन अफोर्ड करने के लिए और ऑनलाइन मुझे ज्यादा बैटर लगता है. उन्होंने बताया कि घर पर रहकर आप जितना चाहे पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने ऑनलाइन चूज किया. पढ़ने के लिए फोन आपके पास रहता है.






द्रक्षा की मां बुसरा ने बताया कि यह पढ़ाई में बचपन से ही अच्छी करती थी. अपने क्लास में शुरू से जब से पढ़ने लगी थी, हमेशा फर्स्ट आती थी. इसका मन बन गया था कि वह डॉक्टर बनेगी. उन्होंने बताया कि इसकी मेहनत के साथ-साथ हमने भी मेहनत की और पिता ने भी मेहनत की. यह सर्दियों के टाइम पर सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करती थी. सर्दियों के टाइम में भी रात के 11 बजे तक यह पढ़ाई करती रहती थी.

शिक्षक जाहिद ने बताया कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए पूरा परिवार मेरा गांव है. उन्होंने कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारी बेटी द्रक्षा ने नीट क्वालीफाई किया, बल्कि नीट क्वालीफाई नहीं किया, एक ऐसा अचीवमेंट हासिल किया जिसकी हम लोगों को इससे उम्मीदें थीं. उन्होंने बताया कि घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की.

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए इसने आज वह चीज हासिल की जिसकी हमें उम्मीद थी. हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है. बच्ची का हमें शुरू से ही पता था. बच्ची शुरू से ही मेहनती थी. कभी टीचर ने और पेरेंट्स ने कोई डायरेक्शन दिया तो यह उस डायरेक्शन पर चली. हमेशा आज्ञाकारी बच्ची रही. यह आगे बढ़ती चली गई और आज यह उसका नतीजा है.

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