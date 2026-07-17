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NEET Re-Exam; शामली में राजमिस्त्री की बेटी ने रचा इतिहास, मां बोलीं- "बेटी का सपना था डाॅक्टर बनने का"

मां बुसरा के साथ द्रक्षा ( Photo credit: ETV Bharat )

शामली : 'मंजिल उनको मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है.' ​जी हां, इस मशहूर शेर को शामली जनपद की एक बेटी ने सच कर दिखाया है. होनहार छात्रा ने नीट री-एग्जाम को क्वालीफाई करके न सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि पूरे जनपद का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. परिजनों का कहना है कि बेटी ने सिर्फ अपनी मेहनत और ऑनलाइन पढ़ाई के दम पर यह मुकाम हासिल किया है.



छात्रा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) थाना भवन क्षेत्र के गांव सोंटा रसूलपुर के रहने वाले राजमिस्त्री रागिब की बेटी द्रक्षा ने नीट री-एग्जाम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. छात्रा द्रक्षा ने बताया कि उसने इस बार 583 मार्क्स ऑल इंडिया रैंक 16,632 नीट क्वालीफाई किया है. उन्होंने बताया कि मुझे उम्मीद थी, इसके लिए मैंने मेहनत की थी. मुझे बचपन से ही शौक था डॉक्टर बनने का. डॉक्टर सबकी हेल्प करते हैं. इसलिए मुझे अच्छा लगता था. उन्होंने बताया कि जैसे मैं बड़ी हुई मैंने अपना इंटरेस्ट देखा. पैरेंट्स और टीचर्स ने मुझे और कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूं. उन्होंने बताया कि बस मेहनत करनी है. उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो. कॉन्फिडेंस अगर आप खुद पर नहीं रखोगे तो और कोई भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं रख पाएगा. एक दो बार आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शन डाउन जाते हैं तो उनको लेकर आपको घबराना नहीं है. यह अप-डाउन आते रहते हैं.