ETV Bharat / state

NEET परीक्षा को लेकर EOU ने जारी की एडवाइजरी, परीक्षार्थी फर्जी कॉल से रहें सावधान

अफवाहों से सावधान रहने की सलाह: ईओयू ने अभ्यर्थियों को सचेत करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति प्रश्नपत्र या उत्तरपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर फोन, सोशल मीडिया या ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर पैसे की मांग करता है तो तत्काल सतर्क हो जाएं और इसकी सूचना नजदीकी थाना या साइबर थाना को दें. साथ ही किसी भी अफवाहपूर्ण या भ्रामक संदेश को आगे फॉरवर्ड नहीं करने की अपील की गई है.

NEET री-एग्जाम पर ईओयू की चेतावनी: आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित नीट-2026 पुनर्परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में 21 जून को आयोजित की जानी है. ऐसे में साइबर अपराधियों द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स (पूर्व में ट्विटर) समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग कर परीक्षा संबंधी भ्रामक सूचनाएं फैलाए जाने की आशंका है.

पटना: 21 जून को आयोजित होने वाली नीट-2026 की लिखित पुनर्परीक्षा को लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने अभ्यर्थियों और आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि असामाजिक तत्व और साइबर ठग परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने, फर्जी प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने तथा नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास कर सकते हैं.

फोन, ई-मेल या मैसेज आए तो तुरंत सूचना दें: पुलिस ने कहा है कि यदि सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र या उत्तरपत्र वायरल होने की कोई सूचना मिलती है तो संबंधित पोस्ट और उसके यूआरएल की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि उसकी सत्यता की जांच कर दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके.

यहां शिकायत करें?: आर्थिक अपराध इकाई ने कहा कि, परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की किसी भी साजिश या सूचना की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के मोबाइल एवं व्हाट्सएप नंबर 9031829067 तथा ई-मेल पर दी जा सकती है. इसके अलावा साइबर ठगी से संबंधित शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी दर्ज कराई जा सकती हैं.

10 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माना: ईओयू ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता, 2023 में भी परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं.

'किसी भी अफवाह या लालच में न आएं': बिहार पुलिस ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या लालच में न आएं और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें.

नीट री-एग्जाम को लीक-प्रूफ बनाने की तैयारी: रविवार, 21 जून, 2026 को नीट री-एग्जाम होना है. जिसको लेकर पूरी तरह सुरक्षित अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. पहली बार परीक्षा प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को सौंपी गई है.