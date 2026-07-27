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NEET Re-Exam Case: मुजफ्फरपुर SKMCH के दो छात्रों से पूछताछ, EOU ने भेजा नोटिस

क्या है पूरा मामला?: 2 मई 2026 को आयोजित नीट परीक्षा पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद रद्द कर दी गई थी. इसके बाद 21 जून को री-नीट परीक्षा आयोजित की गई थी. इसी परीक्षा के दौरान लखीसराय में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जहां दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे नौ फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया था.

SKMCH के दो छात्रों को ईओयू का नोटिस: सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच के आधार पर ईओयू की टीम एसकेएमसीएच पहुंची और दोनों छात्रों के बारे में जानकारी जुटाई. हालांकि, दोनों छात्र मौके पर नहीं मिले, जिसके बाद टीम लौट गई। जांच एजेंसी को आशंका है कि इन छात्रों के तार री-नीट धांधली में सक्रिय सॉल्वर गैंग से जुड़े हो सकते हैं. फिलहाल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और बैंक लेनदेन की जांच की जा रही है.

मुजफ्फरपुर: री-नीट परीक्षा में कथित धांधली और सॉल्वर गैंग से साठगांठ की जांच अब मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) तक पहुंच गई है. आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने शनिवार को एसकेएमसीएच के दो छात्रों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है.

अब तक 30 गिरफ्तार: इस मामले में अब तक कुल 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें नौ फर्जी परीक्षार्थी, एक मूल अभ्यर्थी, दो सहयोगी और 18 बायोमेट्रिक कर्मी शामिल हैं. बाद में मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को सौंप दी गई.

कॉल रिकॉर्ड, बैंक खातों पर नजर: ईओयू गिरफ्तार आरोपियों विवेक कुमार और अर्पित कुमार समेत अन्य आरोपितों के बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है. एजेंसी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की भूमिका की भी जांच कर रही है. संदिग्ध छात्रों के नाम-पते का सत्यापन कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

11 आरोपियों ने दायर की जमानत याचिका: री-नीट फर्जीवाड़े के मामले में फरार मास्टरमाइंड रविशंकर उर्फ सम्राट सिंह समेत तीन आरोपियों ने लखीसराय जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. वहीं, गिरफ्तार विवेक कुमार, अर्पित कुमार सहित 11 आरोपियों ने नियमित जमानत के लिए आवेदन दिया है. इन याचिकाओं पर 27 और 29 जुलाई को सुनवाई होनी है.

छात्रों के कॉल रिकॉर्ड, बैंक खातों पर नजर (ETV Bharat)

सॉल्वर बनकर फर्जीवाड़े में शामिल थे: पुलिस सूत्रों की माने तो जांच में सामने आया है कि री-नीट परीक्षा में देश के आठ मेडिकल कॉलेजों के छात्र-छात्राएं सॉल्वर बनकर फर्जीवाड़े में शामिल थे. इनमें एएन मगध मेडिकल कॉलेज (गया), पावापुरी बीएमआईएमएस, पीएमसीएच पटना, एम्स रायबरेली, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (नई दिल्ली), गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना (मध्य प्रदेश), गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज (ओडिशा) और अन्य संस्थानों के छात्र शामिल बताए गए हैं. जांच के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड पावापुरी बीएमआईएमएस के एमबीबीएस 2022 बैच का छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट सिंह है.

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