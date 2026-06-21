'प्लीज इस बार पेपर लीक मत करवाना', NEET री-एग्जाम के बाद अभ्यर्थी बोले- 'पिछली बार से टफ थे सवाल'
हरियाणा के 19 जिलों में रविवार को NEET का री-एग्जाम हुआ. परीक्षा केंद्र से निकलने के बाद परीक्षार्थियों ने बताया कि कैसा रहा पेपर.
Published : June 21, 2026 at 8:42 PM IST
कुरुक्षेत्र: हंगामे और विवाद के बीच हरियाणा के 19 जिलों में रविवार को NEET का री-एग्जाम हुआ. सूबे के 175 परीक्षा केंद्रों पर 65 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. सुबह 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया. दोपहर 2 बजे परीक्षा शुरू हुई, जो शाम 5.15 तक चली. एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी. किसी ने फिजिक्स सेक्शन को टफ बताया, तो किसी ने केमिस्ट्री के प्रश्नों को मुश्किल बताया.
पहले से कठिन था पेपर? परीक्षा देकर सेंटर से बाहर निकले छात्र अभिजय ने बताया कि "पिछली बार के मुकाबले इस बार प्रश्नपत्र का स्तर अधिक कठिन रहा. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषयों में प्रश्नों का पैटर्न अपेक्षाकृत हार्ड था. खासकर फिजिक्स का सेक्शन काफी लंबा और समय लेने वाला रहा, जिसके कारण कई समय प्रबंधन में परेशानी का सामना करना पड़ा. पेपर में कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक थी, जिससे परीक्षा का स्तर चुनौतीपूर्ण रहा."
'इस बार तनाव में दिया एग्जाम': छात्रा नीशू ने कहा "पेपर लीक की घटनाओं के कारण मन में पहले से ही तनाव था और परीक्षा प्रणाली पर उनका भरोसा भी प्रभावित हुआ. हम लंबे समय तक मेहनत करते हैं और जब परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल उठते हैं, तो इसका सीधा असर मानसिक स्थिति पर पड़ता है. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का उचित परिणाम मिल सके और परीक्षा प्रणाली पर उनका विश्वास बना रहे."
'पेपर लीक से बच्चों का मनोबल टूटा': अभिभावकों का कहना है कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों का मनोबल तोड़ा है. उन्होंने कहा कि बच्चे दिन-रात मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होने की खबर सामने आती है, तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है. इससे छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ता है और पूरा परिवार भी चिंता में आ जाता है.
अभिभावकों में रोष: अभिभावकों ने सरकार से मांग की कि इस बार परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, ताकि छात्रों का भरोसा कायम रह सके और उनकी मेहनत का सही परिणाम मिल सके. उनका कहना है कि सरकार को बच्चों की भावनाओं को समझते हुए परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाना चाहिए.
अभ्यर्थियों को हुई परेशानी: इससे पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई. नारनौल की कोमल का परीक्षा केंद्र मारोली गांव के स्कूल में दर्शाया गया था, जबकि वहां कोई परीक्षा केंद्र था ही नहीं. केंद्र ना मिलने के कारण वो परीक्षा ही नहीं दे पाई. सिरसा में महिला अभ्यर्थी की चप्पल उतरवाई गई. सोनीपत में छात्रा का हेयर बैंड उतरवा दिया गया. गुरुग्राम में छात्रा के हाथ का कलावा कटवा दिया.
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