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NEET Re-Exam: लीक विवाद के बाद बालोद में भी दिखे पुख्ता सुरक्षा इंतजाम, 2 केंद्रों में लगभग 90 फीसदी रही उपस्थिति

NEET Re-Exam: लीक विवाद के बाद बालोद में भी दिखे पुख्ता सुरक्षा इंतजाम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम दुधली में इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए दो केंद्र निर्धारित किए गए थे. इनमें पहला केंद्र जवाहर नवोदय विद्यालय और दूसरा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को बनाया गया था. परीक्षा के दौरान दोनों ही केंद्रों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा और आंतरिक निगरानी के लिए भी पुख्ता व्यवस्था रही.

बालोद: देशभर में पेपर लीक जैसे बड़े विवादों से घिरे मेडिकल क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा NEET का री-एग्जाम रविवार को हुआ. बालोद जिले में भी पूरी तरह शांतिपूर्ण और बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. हालिया विवादों को देखते हुए इस बार प्रशासन और परीक्षा आयोजकों की ओर से सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. सघन जांच और कड़े नियमों के पालन के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्रों में प्रवेश दिया गया.

रविवार को NEET का दोबारा एग्जाम हुआ, बालोद जिले के दुधली गांव में बनाए गए 2 सेंटर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

89 प्रतिशत से अधिक रही उपस्थिति

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बालोद जिले के इन दोनों केंद्रों में परीक्षा के लिए कुल 493 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. इनमें से 443 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 50 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे. इस प्रकार परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत लगभग 90 फीसदी रहा.

परीक्षार्थियों ने कहा- सुरक्षा सख्त, पेपर में दिखा मिला-जुला असर

परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले छात्र-छात्राओं के चेहरों पर राहत साफ देखी जा सकती थी. परीक्षा के स्तर और व्यवस्था को लेकर परीक्षार्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उर्वशी पंजवानी ने बताया कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी थी. नियम और जांच बहुत सख्त थे, जिससे परीक्षा निष्पक्ष होने का भरोसा जगा है.

कुछ विषयों के सवाल थोड़े घुमावदार और कठिन थे, लेकिन कुल मिलाकर तैयारी करने वाले छात्रों के लिए पेपर अच्छा और संतुलित रहा- शबा आफरी, परीक्षार्थी

अब सरकार से उम्मीद

बहरहाल, विवादों के साए के बीच दोबारा आयोजित हुई इस परीक्षा के सफल संचालन से जिला प्रशासन और परीक्षार्थी दोनों ने ही राहत की सांस ली है. परीक्षार्थियों ने बताया कि अब सरकार से उम्मीद है कि दोबारा लीक जैसे मामले सामने ना आए इससे परीक्षा पर विश्वसनीयता बरकरार रहनी चाहिए और जब इस तरह के मामले आते हैं तो स्टूडेंट का मनोबल टूटता है.