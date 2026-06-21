ETV Bharat / state

NEET Re-Exam 2026 : दिल्ली में NEET परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम, अभ्यर्थियों ने जताई निष्पक्ष परीक्षा की उम्मीद

देशभर में आयोजित हो रही नीट परीक्षा को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं.

NEET Exam 2026
परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 21, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देशभर में आयोजित हो रही NEET परीक्षा को लेकर राजधानी दिल्ली में व्यापक तैयारियां की गई हैं. पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित के.वी. स्कूल समेत विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया. भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए विशेष सुविधाओं का इंतजाम किया है, जिससे परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो. परीक्षा केंद्र के बाहर दिल्ली सरकार की ओर से कूलिंग जोन बनाया गया है. यहां अभिभावकों के बैठने के लिए केनोपी लगाई गई है और कूलर की व्यवस्था की गई है.इसके अलावा पेयजल समेत अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के साथ पहुंचे और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की.

परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने अपनी तैयारियों को लेकर भरोसा जताया, लेकिन परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर चिंता भी व्यक्त की. कई अभ्यर्थियों ने बताया कि वे पहले भी NEET परीक्षा में शामिल हो चुके हैं और इस बार दोबारा प्रयास कर रहे हैं. उनका कहना है कि पिछले वर्षों में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं की खबरों ने छात्रों के मन में कई सवाल खड़े किए थे.

छात्रों ने सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों से अपील की कि इस बार परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जाए. उनका कहना है कि लाखों छात्र वर्षों की मेहनत, लगन और सपनों के साथ इस परीक्षा में शामिल होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी उनके भविष्य को प्रभावित कर सकती है. वहीं, पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. साथ ही सभी केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है. जिलाधिकारी ने विश्वास जताया कि मजबूत सुरक्षा, बेहतर सुविधाओं और प्रशासनिक सतर्कता के बीच NEET परीक्षा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगी.

परीक्षा से पहले छात्रों की अपील, पेपर लीक जैसी घटनाएं न हों (ETV Bharat)
वहीं, ईस्ट दिल्ली के जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने बताया

दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। सभी केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है।

इसे भी पढ़ें :

TAGGED:

नीट परीक्षा
NEET REEXAM 21 JUNE
NEET EXAM CENTER IN DELHI
EDUCATION NEWS
NEET REEXAM 21 JUNE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.