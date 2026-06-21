NEET UG RE-EXAM 2026 आज: परीक्षा केंद्र में क्या लेकर जाएं और क्या नहीं, पढें पूरी गाइडलाइन्स
NEET-UG री-एग्जाम से पहले NTA ने रिपोर्टिंग टाइम, जरूरी दस्तावेज, ड्रेस कोड को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं.
Published : June 21, 2026 at 9:02 AM IST
नई दिल्ली: NEET UG RE-EXAM 2026 आज (रविवार) देशभर के 551 शहरों में बने 5,440 परीक्षा केंद्रों और विदेशों के 14 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, ड्रेस कोड और प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी. NTA ने उम्मीदवारों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की अपील की है.
दोपहर 2 बजे से शुरू होगी परीक्षा
NEET UG RE-EXAM दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. वहीं PwD/PwBD श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें अतिरिक्त समय की सुविधा दी गई है, उनकी परीक्षा शाम 6:20 बजे तक चलेगी. NTA ने उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी है, जिससे सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें.
परीक्षा पैटर्न 180 प्रश्न, 720 अंक
परीक्षा में कुल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम 720 अंक निर्धारित किए गए हैं.
- भौतिकी: 45 प्रश्न, 180 अंक
- रसायन विज्ञान: 45 प्रश्न, 180 अंक
- जीव विज्ञान: 90 प्रश्न, 360 अंक
NTA के अनुसार "One Examination, One Fair Field" यानी "एक परीक्षा, सभी के लिए समान अवसर" के सिद्धांत के तहत परीक्षा संरचना तैयार की गई है, जिससे सभी अभ्यर्थियों को समान और निष्पक्ष अवसर मिल सके.
नेगेटिव मार्किंग रहेगी लागू
- सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे
- गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा
- बिना उत्तर छोड़े गए प्रश्न पर कोई अंक नहीं मिलेगा और कोई अंक नहीं कटेगा
ड्रेस कोड को लेकर NTA के निर्देश
NTA ने उम्मीदवारों को हल्के और साधारण कपड़े पहनने की सलाह दी है. जरूरत होने पर फुल स्लीव या ऊनी कपड़े पहनने की अनुमति होगी, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों की अतिरिक्त जांच की जा सकती है. पगड़ी, हिजाब और अन्य धार्मिक परिधान पहनने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी. हालांकि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. फुटवियर में चप्पल और लो-हील सैंडल को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है. हाई-हील, भारी जूते पहनने वाले अभ्यर्थियों की अतिरिक्त जांच हो सकती है.
परीक्षा केंद्र में क्या ले जा सकते हैं
उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के अंदर एडमिट कार्ड, वैध फोटो पहचान पत्र, पारदर्शी पानी की बोतल, एडमिट कार्ड सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच ले जा सकते हैं.
इन सामानो सानो पर पूरी तरह प्रतिबंध है
परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, धातु की वस्तुएं, बड़े बेल्ट बकल, भारी आभूषण और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी. NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह ऐसी वस्तुएं घर पर ही छोड़कर आएं जिससे प्रवेश प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो.
प्रवेश से पहले होगा बायोमेट्रिक सत्यापन
सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार का बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन) किया जाएगा. इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है. हालांकि यदि किसी तकनीकी कारण से बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं हो पाता है, तो उम्मीदवार को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा. ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रारूप में अंडरटेकिंग भरनी होगी.
तकनीकी दिक्कत होने पर भी मिलेगी परीक्षा देने की अनुमति: एजेंसी ने कहा है कि ऐसी किसी भी स्थिति में उम्मीदवार की परीक्षा प्रभावित नहीं होगी.
- बायोमेट्रिक मशीन में खराबी
- बायोमेट्रिक डेटा की गुणवत्ता खराब होना
- UIDAI सर्वर से कनेक्टिविटी समस्या
- उम्मीदवार की शारीरिक स्थिति के कारण बायोमेट्रिक उपलब्ध न होना
परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी अपनी टेस्ट बुकलेट अपने साथ घर ले जा सकेंगे. इससे वह संभावित उत्तर कुंजी के आधार पर अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे. NTA ने सभी उम्मीदवारों से परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करने की अपील की है. बिना किसी वैध और दस्तावेजी कारण के बायोमेट्रिक सत्यापन से इनकार करना परीक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
NTA ने उम्मीदवारों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है. देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG के माध्यम से MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS समेत विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है. ऐसे में आज होने वाली पुनर्परीक्षा हजारों छात्रों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
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