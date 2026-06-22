Chat GPT से RE NEET का फर्जी पेपर बनाया, 200 स्टूडेंट को बेचकर लाखों उगाही, आरोपी गिरफ्तार
इंदौर में री-नीट का फर्जी पेपर बेचने वाले गिरोह का खुलासा, चैट जीपीटी पर पेपर तैयार कर 200 छात्रों को बेचा, संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 11:32 AM IST
इंदौर: नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्नपत्र चैट जीपीटी से तैयार कर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले एक आरोपी के खिलाफ इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि युवक ने 200 से अधिक अभ्यर्थियों को फर्जी प्रश्नपत्र बेचकर लाखों की कमाई की. पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है कि कैसे उसने चैट जीपटी से पेपर तैयार किया और कैसे ठगी की.
चैट जीपीटी से तैयार किया नकली पेपर
पूरा मामला इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र का है, लसुड़िया पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि शक्कर खेड़ी निवासी अक्षय मालवीय नीट का पेपर छात्रों को बेच रहा है. आरोपी ने अभी तक 200 से अधिक छात्रों को यह पेपर बेच दिया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने काफी बारीकी से जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद आरोपी अक्षय मालवीय को गिरफ्तार किया.
फर्जी पेपर सेल कर लाखों की कमाई
पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर जांच की. मोबाइल में एक प्रश्नपत्र मिला, जिस पर नीट 2026 लिखा था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने चैट जीपीटी के माध्यम से री-नीट 2026 का फर्जी पेपर तैयार किया था. प्रारंभिक तौर पर साने आया कि उसने 200 से अधिक छात्रों को यह पेपर बेचा था.
आईटी एक्ट और धोखाधड़ी का मामला दर्ज
पिछले दिनों नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ था उसके चलते पुलिस काफी सक्रिय थी. सोशल मीडिया के साथ ही अलग-अलग तरह से लगातार नीट पेपर बेचने वालों पर निगरानी रख रही थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.
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एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा, "पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है, जल्द ही इस पूरे मामले में का खुलासा किया जाएगा. मामला काफी संवेदनशील है. जिसके चलते पुलिस काफी बारीकी से जांच कर रही है."