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Chat GPT से RE NEET का फर्जी पेपर बनाया, 200 स्टूडेंट को बेचकर लाखों उगाही, आरोपी गिरफ्तार

चैट जीपीटी से फर्जी नीट पेपर बनाने का मामला (सांकेतिक तस्वीर) ( Source- AP )