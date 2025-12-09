ETV Bharat / state

नीट पीजी कोटा कटौती पर छात्रों का काला बैंड विरोध तेज, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठाने की मांग

अस्पताल के मुख्यद्वार पर इकट्ठा हुए छात्र-छात्राओं ने अपनी बाहों में काली पट्टी बांधी और हाथों में विरोध संदेश लिखी तख्तियां लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई. उनकी तख्तियों पर लिखा था, 'पीजी में छत्तीसगढ़ का हक लौटाओ', '50% राज्य कोटा बहाल करो', 'हमारे भविष्य से खिलवाड़ मत करो'. छात्रों ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल शिक्षा अधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई है. इस दौरान उन्होंने कैंडल भी जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया.

रायपुर : भीमराव अंबेडकर अस्पताल के बाहर सोमवार को मेडिकल छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा पीजी सीटों में राज्य कोटा 50% से घटाकर 25% किए जाने के खिलाफ काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया. छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर न सिर्फ सरकार के निर्णय का विरोध जताया, बल्कि स्पष्ट मांग की कि इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ विधानसभा में तत्काल उठाया जाए और 50% राज्य कोटा जल्द बहाल किया जाए.

नीट पीजी कोटा कटौती का विरोध (ETV Bharat Chhattisgarh)

2 साल ग्रामीण बॉन्ड पूरा करने के बाद भी कटौती, छात्रों ने कहा ‘घोर अन्याय’

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के MBBS डॉक्टर पहले से ही दो वर्ष का अनिवार्य ग्रामीण सेवा बॉन्ड पूरा करते हैं. इसके बावजूद पीजी सीटों में कटौती करना दोहरी मार जैसा है. उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला राज्य के युवाओं के साथ सीधा अन्याय है, जिससे स्थानीय छात्रों की प्रतिस्पर्धा अन्य राज्यों के उम्मीदवारों से और अधिक असमान हो जाएगी.

'बंधुआ मजदूरी जैसा व्यवहार', सरकार पर छात्रों का गंभीर आरोप

छात्र नेताओं ने कहा कि जब सरकार उनसे ग्रामीण सेवा करवाती है तो उनके करियर अवसरों की सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि राज्य कोटा घटाकर उन्हें बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति के लिए मजबूर किया जा रहा है. जहां उनसे सेवा तो ले ली जाती है, पर उनके योग्यतापूर्ण भविष्य पर सरकार चुप है.

पीजी सीटों में राज्य कोटा 50% से घटाकर 25% किए जाने का विरोध (ETV Bharat Chhattisgarh)

विधानसभा में मुद्दा उठाने की अपील

छात्रों ने स्पष्ट मांग रखी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी सत्र में इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया जाए. उन्होंने विधायकों से अपील की कि मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य को देखते हुए 50% राज्य कोटा तत्काल बहाल किया जाए.छात्रों का कहना है कि यदि विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं हुई, तो आंदोलन को राज्यव्यापी स्वरूप दिया जाएगा.

नीट पीजी कोटा कटौती पर मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

आंदोलन और कड़ा करने की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने सरकार की लगातार चुप्पी पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे अस्पतालों, कॉलेजों और राजधानी में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे. छात्रों ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ उनका नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के भविष्य से जुड़ा हुआ है.