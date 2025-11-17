खुशखबरी! बिहार में बढ़ीं मेडिकल PG सीटें, जानें किन जिलों में कितना हुआ इजाफा ?
बिहार में मेडिकल-पीजी सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया. स्वास्थ्य विभाग का संकेत है कि पीजी सीटें बिहार के हर जिलें में उपलब्ध हों-
पटना : बिहार के मेडिकल छात्र और हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है. राज्य में मेडिकल पीजी सीटों की संख्या बढ़ाकर 204 कर दी गई है. पहले बिहार में 192 पीजी सीटें उपलब्ध थीं, लेकिन अब 12 नई सीटों को मंजूरी मिलने के बाद कुल सीटें बढ़ गई हैं. इस फैसले से राज्य में चिकित्सा शिक्षा को मजबूती मिलेगी और ज्यादा डॉक्टरों को विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलेगा.
हर जिले में उपलब्ध हों पीजी सीटें : स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया गया संकेत बताता है कि आगे आने वाले समय में बिहार के प्रत्येक जिले में पीजी सीटें उपलब्ध कराने की योजना है. बिहार में सरकार की भी प्राथमिकता रही है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज और वहां पीजी सीट उपलब्ध किया जाए. विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. नीति के अनुसार, कुल पीजी सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें बिहार के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी. इससे स्थानीय छात्रों को राज्य में ही उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी.
किन जिलों में बढ़ी कितनी सीटें? : इस बार जिन संस्थानों में सीट बढ़ाई गई हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है दरभंगा मेडिकल कॉलेज का, जहां साइकेट्री विभाग में दो नई सीटें जोड़ी गई हैं. इसी तरह सिवान जिला अस्पताल में ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी (OBG) विभाग में दो अतिरिक्त सीटों की अनुमति मिली है. सारण मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन में दो और एनेस्थिसिया विभाग में दो सीटें बढ़ाई गईं हैं. वहीं मधेपुरा जिला अस्पताल में OBG की कुल चार सीटें बढ़ाकर क्षमता दोगुनी कर दी गई है. इन अतिरिक्त सीटों से इन जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने में तेजी आएगी.
बिहार में पहले से थी पीजी शिक्षा की सीमित व्यवस्था : राज्य में अब तक 21 जिलों में मेडिकल पीजी शिक्षा की अनुमति थी. हालांकि विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने की जरूरत को देखते हुए सीटों की संख्या पर्याप्त नहीं मानी जा रही थी. इसके विपरीत, एमबीबीएस यानी नीट यूजी की सीटें बिहार में काफी अधिक हैं. वर्तमान में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर बिहार में लगभग 3170 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं. पीजी सीटें कम होने की वजह से छात्रों को विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अक्सर दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था.
DNB के तहत 60 और सीटें बढ़ने की उम्मीद : मेडिकल शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DNB) के अंतर्गत और 60 पीजी सीटें बढ़ने की संभावना है. यह प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) के पास लंबित है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंजूरी मिलते ही बिहार में पीजी की सीटों की उपलब्धता में और बढ़ोतरी होगी. इससे राज्य में मेडिकल प्रशिक्षण के अवसर व्यापक रूप से बढ़ेंगे.
हेल्थ सेक्टर को मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टरों का समर्थन : बिहार आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ अजय कुमार का कहना है कि पीजी सीटों में यह बढ़ोतरी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगी. जो छात्र अब तक कम सीटों के कारण बाहर के राज्यों में पढ़ने जाने को मजबूर थे, उन्हें बिहार में ही गुणवत्तापूर्ण विशेषज्ञता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. इससे न केवल प्रतिभा का पलायन रुकेगा बल्कि राज्य के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी भी काफी हद तक दूर होगी. हालांकि, उनका मानना है कि यह सीट अभी और बढ़ानी चाहिए, लेकिन यह कदम लंबे समय से महसूस की जा रही हेल्थ एक्सपर्ट की कमी को भरने में यह एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी.
