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NEET-PG 2026 Result जारी, जानिए कटऑफ और आगे की प्रक्रिया

मेडिकल अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. NEET-PG का रिजल्ट जारी हो गया है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

NEET PG 2026 RESULT
सांकेतिक तस्वीर. (IANS) (IANS)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2026 at 7:13 PM IST

5 Min Read
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पटना : देशभर के मेडिकल अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने NEET-PG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. 30 अगस्त को आयोजित मुख्य परीक्षा और प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर को कराई गई दोबारा परीक्षा के बाद अब अभ्यर्थी अपना स्कोर और ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं. बिहार के उन मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए भी यह अहम अपडेट है, जो MD, MS और अन्य पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए इस परीक्षा में शामिल हुए थे.

2,65,960 अभ्यर्थियों के परिणाम जारी

NBEMS ने रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है. NEET-PG 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 2,63,544 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. वहीं, जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर को दोबारा परीक्षा कराई गई. इस री-एग्जाम में 2,416 अभ्यर्थी शामिल हुए. इस तरह दोनों परीक्षाओं को मिलाकर कुल 2,65,960 अभ्यर्थियों के परिणाम से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हुई है.

क्या है कट-ऑफ मार्क्स?

इस बार सामान्य और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग कटऑफ 50वां पर्सेंटाइल रखा गया है, जिसके बराबर अंक 262 हैं. सामान्य वर्ग के PwBD अभ्यर्थियों के लिए 45वां पर्सेंटाइल यानी 244 अंक और SC, ST तथा OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40वां पर्सेंटाइल यानी 226 अंक निर्धारित किया गया है. SC, ST और OBC वर्ग के PwBD अभ्यर्थियों के लिए भी यही 40वां पर्सेंटाइल लागू है. हालांकि, इन अंकों को किसी मेडिकल कॉलेज या किसी खास MD/MS ब्रांच की अंतिम प्रवेश कटऑफ नहीं माना जाना चाहिए. ये परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक हैं.

बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अब अगला महत्वपूर्ण चरण काउंसलिंग का होगा. NEET-PG की रैंक के आधार पर पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. अभ्यर्थियों को अपनी ऑल इंडिया रैंक के साथ संबंधित काउंसलिंग प्रक्रिया, सीट मैट्रिक्स, कैटेगरी और उपलब्ध पाठ्यक्रमों के आधार पर विकल्प भरने होंगे. बिहार की राज्य कोटे की सीटों के लिए राज्य स्तर पर निर्धारित पात्रता, आरक्षण और काउंसलिंग नियम लागू होंगे. इसलिए केवल NEET-PG में क्वालिफाई करना किसी विशेष कॉलेज या ब्रांच में सीट मिलने की गारंटी नहीं है.

1 अक्टूबर को व्यक्तिगत स्कोरकार्ड

NBEMS ने फिलहाल परिणाम के साथ अभ्यर्थियों की रैंक और प्राप्त अंकों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई है. व्यक्तिगत स्कोरकार्ड 1 अक्टूबर 2026 या उसके बाद अभ्यर्थियों के लॉगिन के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा. स्कोरकार्ड को जारी होने की तारीख से छह महीने तक डाउनलोड किया जा सकेगा. इसके साथ ही NEET-PG 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों की प्रश्नवार प्रतिक्रिया से जुड़ी जानकारी भी 1 अक्टूबर या उसके बाद उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें प्रश्न आईडी, सही उत्तर की आईडी, अभ्यर्थी द्वारा चुना गया उत्तर और संबंधित अंक जैसी जानकारी देखने को मिलेगी.

सीट आवंटन की प्रक्रिया पर नजर

NEET-PG 2026 का आयोजन देशभर में MD, MS और PG डिप्लोमा सहित पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया गया है. परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम से एक शिफ्ट में हुई थी और इसमें 180 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे. परीक्षा की अवधि 3 घंटे 30 मिनट थी. अब रिजल्ट जारी होने के बाद बिहार समेत देशभर के अभ्यर्थियों की नजर अगले चरण की काउंसलिंग और सीट आवंटन की प्रक्रिया पर रहेगी.

बिहार के मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए राज्य में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों का आंकड़ा भी अहम है. बिहार NEET-PG काउंसलिंग के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MD/MS की 350 सीटें, PG Diploma की 5 सीटें और DNB की 12 सीटें उपलब्ध हैं. इन सीटों पर दाखिले के लिए NEET-PG की मेरिट के आधार पर आगे काउंसलिंग प्रक्रिया होगी. बिहार में राज्य कोटे की सीटों के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) की ओर से PGMAC प्रक्रिया संचालित की जाती है, जबकि 50 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा की सीटों के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) काउंसलिंग कराती है.

ऐसे चेक करें NEET-PG 2026 रिजल्ट
अभ्यर्थी सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं. इसके बाद NEET-PG 2026 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. जारी रिजल्ट PDF में अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर खोजकर प्राप्त अंक और ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं. व्यक्तिगत स्कोरकार्ड 1 अक्टूबर 2026 या उसके बाद अभ्यर्थी लॉगिन के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा. NBEMS के अनुसार इसी अवधि से प्रश्नवार उत्तर और अभ्यर्थी की रिस्पॉन्स डिटेल भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसलिए अभी जारी रिजल्ट में रैंक और स्कोर देखने के बाद अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत स्कोरकार्ड के लिए 1 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा.

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