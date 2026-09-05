NEET PG 2026 री-एग्जाम आज, जयपुर के 5 केंद्रों पर 2 हजार 499 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा
जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए विभिन्न विभागों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
Published : September 5, 2026 at 6:58 AM IST
जयपुर : नीट पीजी 2026 री-एग्जामिनेशन शनिवार को जयपुर में आयोजित किया जाएगा. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (आयुर्विज्ञान) की ओर से होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगी. जयपुर में परीक्षा के लिए पांच केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां कुल 2 हजार 499 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.
पांच केंद्रों पर होगी परीक्षा : हाल ही में 30 अगस्त को आयोजित नीट-पीजी परीक्षा के दौरान जयपुर के आईओएन डिजिटल जोन, आईडीजेड सीतापुरा के दो परीक्षा केंद्रों पर बिजली आपूर्ति में समस्या आने के कारण कुछ अभ्यर्थी परीक्षा पूरी नहीं कर सके थे. ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर को री-एग्जाम आयोजित किया जा रहा है. परीक्षा के लिए शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 280, अलंकार महिला पीजी महाविद्यालय में 350, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 640, ऑरोबिंदो इंटरनेशनल स्कूल जयपुर में 340 और श्री बालाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 889 अभ्यर्थी शामिल होंगे.
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सुरक्षा से लेकर बिजली तक पुख्ता इंतजाम : जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए विभिन्न विभागों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. परीक्षा समन्वयक नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस विभाग को परीक्षा केंद्रों पर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के साथ फ्लाइंग स्क्वॉड की व्यवस्था करने को कहा गया है. वहीं, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
इसके अलावा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए आईटी एवं संचार विभाग को तकनीकी व्यवस्थाएं, पीएचईडी को पेयजल, चिकित्सा विभाग को आवश्यक चिकित्सा सुविधा और नगर निगम को साफ-सफाई एवं अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और परीक्षा के दौरान शांतिपूर्ण, सुचारू एवं निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.