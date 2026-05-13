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नीट पेपर लीक मामला: कांग्रेस के आरोपों पर बोले मदन राठौड़, 'आरोपी भाजपा का पदाधिकारी नहीं'

जयपुर/पाली: नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. जांच में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े बताए जा रहे दिनेश बिवाल का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस-भाजपा आमने सामने है. कांग्रेस का आरोप है कि आरोपियों की तस्वीरें कई भाजपा नेताओं के साथ सामने आई हैं. वहीं भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पाली में कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि आरोपी भाजपा का पदाधिकारी नहीं है. मामले की जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई: राठौड़ ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई की है. परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए बड़ा और साहसिक कदम है. राठौड़ ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा की नीति पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है.