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नीट पेपर लीक मामला: कांग्रेस के आरोपों पर बोले मदन राठौड़, 'आरोपी भाजपा का पदाधिकारी नहीं'

मदन राठौड़ ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा.

BJP State President Madan Rathore
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 8:22 PM IST

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जयपुर/पाली: नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. जांच में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े बताए जा रहे दिनेश बिवाल का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस-भाजपा आमने सामने है. कांग्रेस का आरोप है कि आरोपियों की तस्वीरें कई भाजपा नेताओं के साथ सामने आई हैं. वहीं भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पाली में कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि आरोपी भाजपा का पदाधिकारी नहीं है. मामले की जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई: राठौड़ ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई की है. परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए बड़ा और साहसिक कदम है. राठौड़ ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा की नीति पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है.

राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों को नकारा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: NEET पेपर लीक पर गहलोत और डोटासरा का तंज, बोले- CBI सरकार का तोता, जेपीसी से हो जांच

उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है, वह भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है. किसी के साथ फोटो होने से ही किसी का पार्टी से संबंध साबित नहीं होता. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पेपर लीक का मामला केरल से शुरू हुआ और सोशल मीडिया के जरिए अन्य राज्यों तक पहुंचा. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को दोबारा आवेदन या शुल्क नहीं देना होगा और पुराने परीक्षा केंद्रों पर ही पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी. राठौड़ ने कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर भी चिंता जताते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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नीट पेपर लीक मामला 2026
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