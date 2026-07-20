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नीट पेपर लीक विवाद: लखनऊ, बरेली-आगरा में छात्रों, कांग्रेस और वामपंथी दलों का प्रदर्शन; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग: उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक की इन दर्दनाक घटनाओं के बाद देश में 18 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है और इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 23 दिनों से छात्र आंदोलन और भूख हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है. उनका यह भी आरोप था कि आंदोलन से जुड़े लोगों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जबकि छात्रों की मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा. प्रदर्शनकारी राणा रावत ने भी परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि ऐसी फुलप्रूफ व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक न हो और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके.

पुलिसिया कार्रवाई पर प्रदर्शनकारियों का आक्रोश: प्रदर्शनकारी अहमद रजा ने कहा कि एक तरफ पेपर लीक से छात्र परेशान हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जब छात्र अपने अधिकारों की आवाज उठाते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को जबरन बसों में बैठाकर हिरासत में लिया गया और उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, इसकी शुरुआत में कोई जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि छात्र लगातार पेपर लीक की घटनाओं और छात्रों की आत्महत्याओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते रहेंगे. प्रदर्शन में शामिल उमामा ने कहा कि छात्र देशभर में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और लखनऊ की सड़कों पर भी छात्रों के हितों की आवाज बुलंद की जा रही है.

शिक्षा तंत्र पर उठे गंभीर सवाल: ऐसे निराशाजनक माहौल में केंद्र सरकार के शिक्षा तंत्र पर बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने इसी के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने की पुरजोर मांग की. वहीं रीता गौतम ने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में केवल इस्तीफा ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए. उनका साफ तौर पर कहना था कि देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.

दिल्ली की भूख हड़ताल का लखनऊ में समर्थन: उनका कहना था कि कई छात्र साथी पिछले 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसी दिल्ली आंदोलन के समर्थन में सोमवार को लखनऊ में भी इस बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया था. प्रदर्शन में शामिल राम देवी ने कहा कि नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बार-बार लीक हो रहे हैं, जिससे लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाता है. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कई छात्र इस व्यवस्था से मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या तक कर रहे हैं.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया. ईटीवी भारत से बातचीत में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के हितों को लेकर लगातार धरना और भूख हड़ताल जारी है.

लखनऊ/आगरा/ बरेली: नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में सोमवार को राजधानी लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में छात्र संगठनों और वामपंथी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि देशभर के छात्र लगातार पेपर लीक की घटनाओं से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं.

आगरा की सड़कों पर कांग्रेस का पैदल मार्च: प्रदर्शनकारियों ने संकल्प लिया कि जब तक पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लगती और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा. इसी कड़ी में आगरा में भी कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को एक बड़ा पैदल मार्च किया. शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड स्थित सुभाष पार्क से कांग्रेसी और सामाजिक संगठन के पदाधिकारी भारी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे. जहां पर उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा.

जंतर-मंतर के हंगामे की आगरा में गूंज: दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और अन्य मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का भी धरना प्रदर्शन चल रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद तक के पैदल मार्च का ऐलान किया था, जिसको लेकर दिल्ली में सोमवार को खूब हंगामा देखने को मिला. इसी बीच आगरा में कांग्रेसी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट होकर एमजी रोड पर उतरे. सुभाष पार्क पर सुबह से ही भारी भीड़ जमा हुई थी, जहां से इस विशाल विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की गई.

राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन: प्रदर्शनकारियों ने सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक का लंबा पैदल मार्च निकाला और इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए बड़ी संख्या में युवा और महिला कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने गंभीर आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इन संवेदनशील मुद्दों पर केंद्र सरकार संसद और सड़क दोनों जगह जवाब देने से बच रही है. इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

परीक्षाएं निरस्त होने से छात्रा परेशान: कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने आगरा डीएम को राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन दिया है, उसमें शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सुनिश्चित करने की मांग की गई है. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. आगरा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि हमारी मुख्य मांग यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पद छोड़ें. उन्होंने आरोप लगाया कि जब से देश में मोदी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक 150 से अधिक महत्वपूर्ण परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी हैं.

कैबिनेट के सामूहिक इस्तीफे की मांग: अमित सिंह ने कहा कि ये परीक्षाएं दोबारा कराई गईं, जिससे दूर-दराज के छात्र और उनके परिजन आर्थिक और मानसिक रूप से बेहद परेशान हुए. देश के गरीब लोग अपने खेत बेचकर या मजदूरी करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का जतन कर रहे हैं. मगर बार-बार परीक्षा निरस्त होने या पेपर लीक होने से ऐसे सीधे-साधे लोग कर्ज के दलदल में धंस रहे हैं. इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वे शिक्षा व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे हैं और इसके साथ ही पीएम मोदी को भी उनसे इस्तीफा लेना चाहिए तथा देश के युवाओं की बदहाली को देखते हुए पूरी कैबिनेट को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए.

बरेली में छात्रों का आक्रोश मार्च: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के विरोध में परिवर्तनकामी छात्र संगठन ने बरेली में एक बड़ा प्रदर्शन किया. यहाँ के प्रसिद्ध दामोदर स्वरूप पार्क में आयोजित एक विशाल सभा के बाद छात्रों और युवाओं ने अय्यूब खां चौराहे तक आक्रोश मार्च निकाला. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. सभा का कुशल संचालन करते हुए संगठन की पदाधिकारी दिशा ने अपनी बात रखी.

युवाओं का भविष्य लगा दांव पर: दिशा ने कहा कि बार-बार हो रहे पेपर लीक से देश के होनहार छात्रों और युवाओं का भविष्य पूरी तरह दांव पर लग गया है. उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अब देश के छात्रों का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन लंबे समय से जारी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा उनकी जायज मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है. इसी क्रम में पछास की कार्यकर्ता निशा ने भी शिक्षा व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए.

शिक्षा व्यवस्था की विफलता उजागर: निशा ने कहा कि लगातार हो रही पेपर लीक की ये शर्मनाक घटनाएं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण हैं. उन्होंने मांग की कि सरकार को अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पेपर लीक के असली दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए. इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी नैतिक आधार पर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. इस विरोध सभा को क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के हिमांशु ने भी संबोधित किया.

मेहनतकश और छात्र वर्ग हुए एकजुट: इसके अलावा इंकलाबी मजदूर केंद्र के शहर सचिव ध्यान चंद्र मौर्य और ऑटो रिक्शा टेंपो चालक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णपाल ने भी सभा को संबोधित करते हुए छात्रों का समर्थन किया. वक्ताओं ने कहा कि छात्र, युवा और मेहनतकश वर्ग आज सभी सरकार की गलत नीतियों से बुरी तरह प्रभावित हैं. ऐसे में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है. इसके बाद बरेली कॉलेज के छात्र देवाशीष ने अपनी पीड़ा व्यक्त की.

मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी: छात्र देवाशीष ने कहा कि बार-बार परीक्षा निरस्त होने और पेपर लीक की घटनाओं से देश के लाखों छात्र गंभीर मानसिक तनाव झेल रहे हैं. उन्होंने भविष्य में पूरी तरह निष्पक्ष परीक्षाएं कराने और छात्रों के भविष्य से खेलने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की पुरजोर मांग की. मार्च के समापन पर पछास के शहर सचिव कैलाश ने सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यदि सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को देशभर में और तेज किया जाएगा.

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