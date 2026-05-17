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डोटासरा बोले- जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो नीट पेपर लीक की जांच

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस 21 मई को भाजपा मुख्यालय का घेराव करेगी.

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 3:56 PM IST

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जयपुर: नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद अब इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म है. देशभर की सियासत में इसे लेकर उबाल है. विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा है. वहीं, इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता भी बीजेपी पर हमलावर हैं. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अब इस मामले में नीट पेपर लीक की जांच संसद की जॉइन पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) या फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज की निगरानी में करने की मांग की है.

डोटासरा ने रविवार दोपहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश पोस्ट करते हुए कि कहा कि मोदी सरकार ने 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद किया है. 2024-25 का नीट पेपर भी आउट हुआ था. धर्मेंद्र प्रधान पेपर आउट के चार दिन बाद आकर कहते हैं कि 'मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आगे ऐसा नहीं होने दूंगा'. वो यह भी कहते हैं कि 'मेरे संज्ञान में है. हर जिलों में हमने दलाल और पेपर माफिया को चिन्हित कर रखा है'. इसका मतलब यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर माफिया को चिन्हित कर रखा है या फिर पैसा कमाने और पेपर आउट करने के लिए छोड़ रखा है.

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NTA में संघ और बीजेपी के लोगों को जगह : डोटासरा ने आरोप लगाया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में धर्मेंद्र प्रधान ने आरएसएस और बीजेपी को लोगों को जगह दी है. एनटीए से पेपर आउट हुआ है. निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं. उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है. इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है. इसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी (जेपीसी) या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इस मामले की जांच हो. अगर सरकार जांच नहीं करती है तो फिर माना जाएगा कि पेपर लीक सरकार के शह पर हुआ था.

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21 मई को भाजपा मुख्यालय का घेराव : नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस की ओर से 21 मई को प्रदेश भाजपा मुख्यालय का घेराव किया जाएगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में तमाम जिलों में कांग्रेस नेताओं को सर्कुलर जारी करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए हैं. 21 मई को सुबह 10 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से तमाम नेता और कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए भाजपा मुख्यालय तक जाएंगे.

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