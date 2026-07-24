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NEET पेपर लीक के विरोध में जगदलपुर में 2 युवाओं की भूख हड़ताल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

बस्तर: NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जगदलपुर में भी विरोध तेज हो गया है. NSUI और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर के कोतवाली चौक पर दो दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं.

एनएसयूआई नेता लोकेश चौधरी ने कहा कि भाजपा की सरकार ने दिल्ली पुलिस के द्वारा जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारियों छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया. 20 जुलाई को संसद मार्ग की ओर मार्च कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए. उनका आरोप है कि बार-बार सामने आ रहे NEET पेपर लीक के मामलों के बावजूद केंद्र सरकार कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है. चौधरी ने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग करें.

बस्तर के युवाओं की भूख हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

भूख हड़ताल के लिए सभी जिम्मेदारों जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों को आवदेन दिया गया था. इसके बावजूद पुलिस ने टेंट निकाल लिया. लेकिन बस्तर युवाओ के हौसले को नहीं झुका सकती है.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

प्रदर्शनकारी अंकित सिंह ने आरोप लगाया कि धरना-प्रदर्शन के लिए प्रशासन से टेंट लगाने की अनुमति ली गई थी. लेकिन बाद में टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी गई. इसके बावजूद NSUI और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुले आसमान के नीचे ही अपना दो दिवसीय भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है. यह आंदोलन छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर किया जा रहा है.