नीट पेपर लीक: कांग्रेस का प्रदेशभर में प्रदर्शन जारी, केंद्र सरकार का फूंका पुतला
पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 22, 2026 at 3:40 PM IST
कांकेर: नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के विरोध और छात्रों के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है. कांकेर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला दहन किया. पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार पारदर्शी तरीके से नीट यूजी परीक्षा कराने में नाकाम साबित हुए हैं.
केंद्र सरकार का फूंका पुतला
कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग की. प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है. परीक्षा देने वाले छात्र आज इतने दबाव में हैं कि परीक्षा के नाम से ही डरने लगे हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बच्चे अब अपने भविष्य को लेकर भी डरे हुए हैं.
छात्रों के आंदोलन पर लाठीचार्ज करना उचित नहीं है. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को प्रदर्शन से रोका गया. उनपर की गई कार्रवाई की हम निंदा करते हैं: राजेश तिवारी, कांग्रेस नेता
शिक्षा मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है. महिला सुरक्षा की बात करने वाली दिल्ली पुलिस छात्रों से बर्बरता करती नजर आई: सावित्री मंडावी, विधायक, भानुप्रतापपुर
नीट पेपर लीक को लेकर सियासत जारी
कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने बल प्रयोग किया. छात्रों के समर्थन में पहुंचे विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया. कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताते हुए इसकी निंदा की. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि वो छात्र हितों के समर्थन में आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.
सूरजपुर में भारी बारिश के बीच पुतला दहन
सूरजपुर में भी जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बारिश के बीच प्रदर्शन किया.कांग्रेस नेता संजय डोसी ने कहा कि कल जिस तरह से दिल्ली में बर्बर कार्रवाई की गई उसकी हम घोर निंदा करते हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं लेकिन केंद्र सरकार मनमाने तरीके से अपना काम कर रही है. कांग्रेस ने कहा कि हम छात्रों की आवाज देशभर में उठाते रहेंगें.
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