नीट पेपर लीक मामला: आरोपी यश यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- अभी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ.
Published : June 12, 2026 at 3:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक के आरोपी यश यादव को परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. स्पेशल जज गौरव राव ने कहा कि अभी आरोपी को परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुए हैं. कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका पर 16 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
यश यादव ने परीक्षा और अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत देने की मांग की है. इसके पहले कोर्ट ने 2 जून को नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए यश यादव को किताबें उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी. यश यादव की ओर से पेश वकील अंबिका ने कहा कि उसे नीट परीक्षा की तैयारी करनी है. उसने 3 मई को नीट की परीक्षा दी थी, जो निरस्त हो गई थी.
कोर्ट ने 2 जून को यश यादव की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने यश यादव के अलावा मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने 14 मई को मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव को सीबीआई हिरासत में भेजा था. 15 मई को कोर्ट ने धनंजय लोखंडे को सीबीआई हिरासत में भेजा था. इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
बता दें कि इस मामले में 1 जून को कोर्ट ने आरोपियों शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे और कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी, पुणे में फिजिक्स के टीचर तेजस हर्षद कुमार शाह और मनीषा संजय हवलदार को 15 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.
इसके पहले कोर्ट ने 17 मई को मनीषा मंधारे को 2 जून तक की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. मनीषा मंधारे एनटीए की ओर से प्रश्न पत्र सेट करने वाले पैनल में थी. मनीषा को मथुरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. मनीषा मंधारे पर आरोप है कि उसने नीट पेपर प्रश्न पत्र को लीक करने के लिए केमिस्ट्री टीचर पीवी राव और मनीषा वाघमारे के साथ साजिश रची. पीवी राव और मनीषा वाघमारे को कोर्ट ने 16 मई को सीबीआई हिरासत में भेजा था.
ये भी पढ़ें: