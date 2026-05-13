NEET पेपर लीक मामला; महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में ABVP का प्रदर्शन, CBI जांच की मांग की
परिषद के कार्यकर्ताओं ने एनटीए (NTA) के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 5:12 PM IST
वाराणसी : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक और परीक्षा में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने एनटीए (NTA) के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया. छात्रों का कहना है कि यह प्रकरण बहुत ही गंभीर है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिये.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर महामंत्री शिवम तिवारी का कहना है कि यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला है कि हर बार एनटीए की लापरवाही का नतीजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. बार-बार यह चीज हो रही है और इस पर कोई रोक नहीं लग रही है.
छात्र नेताओं का आरोप है कि यह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है. गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र और उनके परिवार के लोग मेहनत करके अपने बच्चों को नेट की तैयारी करवाते हैं. बच्चे परीक्षा देने के बाद इन समस्याओं का सामना करते हैं, ऐसे में सबसे बड़ा संकट उन परिवारों के लिए है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. ऐसे लोगों के साथ ही मेहनत करने वाले छात्रों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए एनटीए और उसकी पूरी टीम की जांच होनी चाहिए.
उन्होंने मांग की कि इस मामले में सरकार को गंभीरता दिखाते हुए तत्काल पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करवानी चाहिए और जांच प्रक्रिया जल्द पूरी होने के साथ ही दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा बार-बार ना हो और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिल सके. फिलहाल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां जारी हैं और वाराणसी में आज पुतला दहन के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गई है.
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