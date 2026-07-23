ETV Bharat / state

पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन, मसूरी में ABVP ने फूंका धर्मेंद्र प्रधान का पुतला

पेपर लीक को छात्रों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

गैरसैंण/मसूरी: देशभर में इन दिनों पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ है. इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन कर रही है. वहीं, संसद में इस मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है. वहीं, देशभर में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं. बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहां एबीवीपी और एनयूएसआई के छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. गैरसैंण में विरोध प्रदर्शन: नीट पेपर लीक को लेकर आज सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी छात्र-छात्राओं व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र व कांग्रेस कार्यकर्ता गैरसैंण के रामलीला मैदान में एकत्र हुए. जहां से वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य चौराहे से डाकबंगला रोड होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे. जहां छात्रों ने एक घण्टे तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. इस दौरान छात्र-छात्राओं ने देश में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच,दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मांग पत्र उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया. इस दौरान छात्रों ने कहा कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं से लाखों मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. वर्षों की मेहनत के बाद भी यदि परीक्षाओं की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं तो, युवाओं का विश्वास पूरी व्यवस्था से उठने लगता है. यह अत्यंत चिंताजनक व देश की शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चुनौती है.