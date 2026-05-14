नीट पेपर लीक मामला: NTA मुख्यालय पर AAP के छात्र संगठन का हल्लाबोल! शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी
दिल्ली के ओखला स्थित NTA के दफ्तर पर नीट पेपर लीक मामले में अबतक तीन बार छात्र संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है.
Published : May 14, 2026 at 4:50 PM IST
नई दिल्ली: नीट पेपर लीक घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन एएसएपी (असोसिएशन आफ स्टूडेंट फार अल्टरनेटिव पालिटिक्स) ने बृहस्पतिवार को एनटीए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. एएसएपी का कहना है कि यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकार, मेहनत और भविष्य की रक्षा की लड़ाई है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में दो बार नीट पेपर लीक हुए. उन्हें तो नैतिकता के आधार पर खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए. एएसएपी ने जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की.
आज के प्रदर्शन को देखते हुए NTA के दफ़्तर पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और RAF के जवान तैनात किये गए थे, इस दौरान ASAP संगठन के कार्यकर्त्ता और छात्र जमकर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NTA के खिलाफ नरेबाज़ी की है. इस दौरान ASAP संगठन से जुड़े छात्र जानवी ने बताया कि आज हम लोग नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर NTA के दफ्तर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. हम लोगों की मांग है कि इतनी बड़ी परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसे लीक हो सकता है और अगर लीक हुआ है तो इसकी जवाबदेही कौन होगा.
एनटीए मुख्यालय पर AAP से जुड़े छात्र संगठन का प्रदर्शन
रिंकी नारंग बताती है कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसके आरोपी पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जांच की जाए कि इतने बड़े परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने वाला कौन है. लाखों छात्र इस परीक्षा को देने वाले थे, जो बड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयारी कर रहे थे लेकिन उनके साथ क्या हुआ? प्रश्न पत्र लीक हो गया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि NTA के महानिदेशक इस्तीफा दे और माफी मांगे और देश के प्रधानमंत्री को भी यह वादा करना चाहिए कि दोबारा से फिर कभी छात्रों का प्रश्न पत्र लिक नहीं होगा और परीक्षा रद्द नहीं होगी.
शर्म करो.. शर्म करो।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) May 14, 2026
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो!
आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई का NTA कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन। NEET पेपर लीक के खिलाफ अब GenZ सड़कों पर उतरेगा🔥 pic.twitter.com/1jICpvwva7
पेपर लीक मामलों को पूरी तरह रोकने की मांग
एक छात्र शेरवानी बताते हैं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं और मैं नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों के समर्थन में यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा हूं क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, वह वर्षों से तैयारी करके इस परीक्षा को देने के लिए बैठे थे लेकिन आप परीक्षा रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है. इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे. छात्र कृष्ण गुप्ता बताते हैं कि NTA एक फेल एजेंसी है, इससे पहले भी पिछले 3 साल में दो बार प्रश्न पत्र लीक हो चुका है अगर एजेंसी परीक्षा कराने में असमर्थ है तो इन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरी किसी एजेंसी को हायर करना चाहिए, जहां छात्रों का प्रश्न पत्र लिक ना हो.
बता दें कि जब से नीट की परीक्षा रद्द हुई है, तब से ओखला स्थित NTA के दफ्तर पर पहले दिन एनएसयूआई के छात्र संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया गया था. दूसरे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र के द्वारा प्रदर्शन किया गया था. तीसरे दिन ASAP छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया है और इन सभी छात्र संगठन की मांग एक ही है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले सामने आए और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे और यह सुनिश्चित किया जाए कि फिर दोबारा कभी भी किसी भी बड़े परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा.
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