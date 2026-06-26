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नीट पेपर लीक, केंद्र सरकार पर बरसे बेमेतरा युवा कांग्रेस अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा

बेमेतरा: नीट पेपर लीक और दोबारा हुई परीक्षा में अव्यवस्थाओं को लेकर बेमेतरा जिला युवा कांग्रेस ने सरकार को घेरा है. जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रांजल तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देश के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की है.

जांच निष्पक्ष तब तक नहीं, जब तक मंत्री पद पर हैं-कांग्रेस

​युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रांजल तिवारी ने कहा कि NEET जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर लीक होना सीधे तौर पर व्यवस्था की विफलता है. उन्होंने कहा, ''हमारी स्पष्ट मांग है कि मौजूदा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दें. जब तक वे इस पद पर बने रहेंगे, तब तक उनके ही विभाग द्वारा की जा रही जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं हो सकती.''