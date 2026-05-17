NEET पेपर लीक और छात्र सुसाइड केस: कानपुर में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सपा सांसद ने पीएम से की सख्त कार्रवाई की मांग
कानपुर में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, महामहिम के नाम सौंपा ज्ञापन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 9:21 AM IST
कानपुर: NEET पेपर लीक के बाद देशभर के साथ साथ यूपी में भी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. प्रदेश भर में लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं. शनिवार को कानपुर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे पार्टी पदाधिकारियों ने उग्र नारेबाजी के बीच जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.
भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ा छात्र का भरोसा
प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने मौजूदा परीक्षा तंत्र पर तीखे सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि एक के बाद एक सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने देश के करोड़ों नौजवानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है. सालों तक खून-पसीना एक करने वाले प्रतियोगी छात्र आज खुद को ठगा हुआ पा रहे हैं, जिससे व्यवस्था के प्रति उनका भरोसा पूरी तरह डगमगा गया है.
लखीमपुर खीरी के छात्र की खुदकुशी पर गहरा दुख जताते हुए पवन गुप्ता ने कहा कि ऋतिक मिश्रा का आत्महत्या करना सिर्फ एक पारिवारिक नुकसान नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की बदहाल और नाकाम हो चुकी शिक्षा नीति का जीता-जागता प्रमाण है. जब कोई होनहार छात्र यह कहकर दुनिया छोड़ देता है कि उसे अब कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं देनी, तो वह एक छात्र का बयान नहीं बल्कि पूरे युवा वर्ग की हताशा को बयां करता है.
सपा सांसद नीरज ने पीएम मोदी से सख्त कार्रवाई की मांग
बरेली: नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक और प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर आंवला से समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और पारदर्शी जांच कराने की मांग की है. सांसद नीरज मौर्य ने अपने पत्र में लिखा कि हाल के वर्षों में नीट परीक्षा को लेकर सामने आई घटनाओं ने लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर किया है.
नीरज ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र समेत देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र-छात्राएं और अभिभावक लगातार संपर्क कर रहे हैं और परीक्षा प्रणाली को लेकर अपनी चिंता, मानसिक तनाव और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. सांसद ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य और चिकित्सा शिक्षा की विश्वसनीयता किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं होनी चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार को इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए.
संत समाज ने नीट परीक्षा की तारीख पर जताया ऐतराज
वाराणसी: नीट की परीक्षा की तारीख 21 जून कर दी गई है. परीक्षा की नई तारीख को लेकर अखिल भारतीय संत समिति ने एतराज जताया है. संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि परीक्षा की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ऐसे में पूरा देश योग मनाएगा और लाखों की संख्या में विद्यार्थी परीक्षा हॉल में बैठेंगे. यह उचित नहीं है. इसके साथ की उन्होंने सरकार से विद्यार्थियों को यात्रा व्यय देने की मांग भी की है. उनका कहना है कि सिर्फ परीक्षा फार्म का शुल्क माफ करना उचित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को यात्रा का व्यय भी सरकार को देना चाहिए.
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