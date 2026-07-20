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NEET पेपर लीक 2026: छात्रों को अवसाद में जाने से बचाना सबकी जिम्मेदारी, दिल्ली से लेकर बस्तर तक प्रदर्शन

मृतिका के पड़ोसी अशोक राव नायडू ने बताया कि मृतिका हरिका राव बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी. पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उनके ही पास आया करती थी. खासकर विलुप्त हो रहे संस्कृति विषय को लेकर, लेकिन अब पेपर लीक के कारण मानसिक तनाव आया. और उसने जान दे दी. नीट जैसे प्रतिस्पर्धा में कोचिंग सेंटर के शिक्षक और अधिपति बच्चों पर इतना दबाव डालते है कि उनके आगे निकले बच्चों को पिकअप नहीं करने से हताश हो जाते हैं.

मृत छात्रा के परिजन सतीश राव का कहना है कि उनकी बेटी का देखभाल माता पिता अच्छी रीति से करते थे. लेकिन रिजल्ट आने के बाद बिना बताए बेटी फांसी के फंदे पर लटकी मिली. भारतदेश में लगातार हो रही लीक की घटनाएं क्यों होती है. इतना कमजोर शिक्षा व्यवस्था बना हुआ है. जिसके कारण बच्ची नीट की बलि चढ़ गई.

दरअसल, 16 जुलाई की रात बस्तर जिले के जगदलपुर ( आड़ावाल) की इस घटना के बाद परिजन गहरे सदमे में हैं. उनका आरोप है कि बार-बार सामने आने वाले पेपर लीक के मामलों, शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कोचिंग संस्कृति ने छात्रों पर असहनीय मानसिक दबाव बना दिया है. देशभर में हर साल लाखों छात्र-छात्राएं डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट परीक्षा देते हैं. लेकिन मेडिकल सीटें सीमित होने के कारण अधिकांश अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता. ऐसे में कई छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं. सफलता मिलने पर सपने पूरे होते हैं. लेकिन असफलता कई युवाओं के लिए गहरे मानसिक तनाव का कारण बन जाती है.

बस्तर/धमतरी/कांकेर: नीट पेपर लीक और उससे उपजे विवादों को लेकर देशभर में प्रदर्शनों का दौर जारी है. छात्र और उनके परिजन लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए. जिससे छात्र अच्छे से परीक्षा दें और किसी भी तरह के तनाव में न आएं. बीते दिनों बस्तर की बेटी ने परीक्षा में असफल होने पर घातक कदम उठा लिया था. इस घटना ने सिर्फ एक घर की खुशियां ही नहीं छीनी बल्कि परिजनों के बीच ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या हम एक अच्छी परीक्षा व्यवस्था भी नहीं बना सकते हैं.

नीट स्टूडेंट मोहम्मद आर्यन खान का कहना है कि वह भी नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. परीक्षा से पहले ही छात्रों में काफी मानसिक दबाव रहता है कि सीट की संख्या काफी कम है और उस सीट को पाने के लिए लाखों अभ्यर्थि मैदान में हैं. और रिजल्ट में असफलता के बाद मानसिक दबाव स्वाभविक है. ऐसे में सरकार को अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज शुरू करने की जरुरत है. ताकि उसमें सीटों की संख्या बढ़े ताकि बच्चों का प्रतिस्पर्धा और मानसिक तनाव कम हो.

छात्रा की मांग, सीटों की बढ़े संख्या

नीट स्टूडेंट सुहाना सरकार का कहना है कि सरकार को सीटों में बढ़ोतरी करनी चाहिए. ताकि बच्चों में मानसिक तनाव कम हो. इसके अलावा सभी नीट के छात्रों से अपील भी की है कि यह केवल परीक्षा है. सफल होना या असफल होना यह हमारे मेहनत पर आश्रित है. इसके लिए ज़िन्दगी गवाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ज़िन्दगी अपने और अपने परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. नीट में सफल नहीं होने पर दूसरे परीक्षाओं में सफलता जरूर मिलेगी. क्योंकि सभी के पास ऑप्शन हैं.

सीएसपी की सलाह

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार का कहना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए वापस कैम्पेन चलाया जाएगा. शहरों के छोटे बड़े स्कूल व गांवों के भी स्कूलों, कोचिंग सेंटर जहां लोग नीट की तैयारी कर रहे होंगे. चाहे वह हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश माध्यम सभी से मिलेंगे. और सलाह देकर उनके मुश्किलों का भी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा.

बच्चों को मानसिक तनाव से बचाना सबकी जिम्मेदारी

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग की भी जरूरत होती है. परिवार, शिक्षक और समाज की भूमिका केवल सफलता का जश्न मनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि असफलता के समय साथ खड़े होने की भी होनी चाहिए.

नीट छात्रों ने की मांग (ETV Bharat)

कांकेर में प्रदर्शन, राष्ट्रपति-राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

देशभर में पेपर लीक के मामलों के विरोध में सोमवार को कांकेर जिले के पखांजूर दुर्गूकोंदल और भानुप्रतापपुर में छात्र-छात्राओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन के समर्थन में अपनी एकजुटता जताई. इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा.

सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन (ETV Bharat)

चित्रकोट में प्रदर्शन

जगदलपुर में भी जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के विरोध और आंदोलन के समर्थन में सरपंच भंवर मौर्य के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया. चित्रकोट में आयोजित इस भूख हड़ताल में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत), छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति, युवा कांग्रेस और सर्व मूल निवासी समाज सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

नीट परीक्षा को पारदर्शी बनाने की मांग (ETV Bharat)

धमतरी गांधी मैदान में प्रदर्शन

शहर के गांधी मैदान में सामाजिक कार्यकर्ता मितेश जैन ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक के समर्थन में एक दिवसीय अनशन किया. अनशन स्थल पर लगे बैनरों पर "एक दिवसीय अनशन - सोनम वांगचुक के समर्थन में" लिखा हुआ था. इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया. अनशन में शहर के कई गणमान्य नागरिक भी शामिल होकर समर्थन देने पहुंचे.

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